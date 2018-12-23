بنغازي .. انطلاق المؤتمر الأول لتربية وتحسين سلالات الخيل في ليبيا ?

بنغازي 23 ديسمبر 2018 (وال)- انطلقت بمسرح الطفل ببلدية بنغازي اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الأول لتربية وتحسين سلالات الخيل بليبيا .

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الجواد العربي، بداية انطلاق أنشطة ومؤتمرات وندوات ثقافية الخاصة بالخيل بداية من العام الجديد، وتمهيدًا للإعلان عن مسابقات وأنشطة في عام 2019 .

وقال عميد كلية الطب البيطري جامعة عمر المختار الدكتور خالد الحمري – لوكالة الأنباء الليبية – “إننا تلقينا دعوة من جمعية الجواد العربي للمشاركة في أحداث المؤتمر الأول لسلالات الخيل، فيما يخص أمراضها وطرق الوقاية والعلاج، وطرق الكشف عن أنشطة الجديدة في سباقات الخيل” .

وبدوره، قال عضو لجنة الإعلام بالمؤتمر سالم العبار إن “هذا المؤتمر يتضمن العديد من المحاضرات لأعضاء هيأة التدريس، وأطباء المتخصصين في البيطرة في جامعة عمر المختار، وأيضاً من جمهورية تونس الشقيقة، وكذلك من دولة العراق، الذين يشاركون في مؤتمرنا العلمي الأول” .

في المقابل، قالت الدكتورة البيطرية التونسية خديجة إدريس ومسؤولة عن إنتاج الخيول البربرية والإنجليزية والعربية وذو خبرة أيضًا في سجل الأنساب، وأيضًا حكم دولي بالمؤسسة الدولية للخيول البربرية، “تم دعوتنا من قبل جمعية الجواد العربي؛ لإلقاء محاضرة عن الحصان البربري في مجالاته، واستعمالاته وآفاقه بين تونس وليبيا” . (وال- بنغازي) أس / ن ع/ ر ت

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