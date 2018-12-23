حجم معاملات اعتمادات مصرف الجمهورية يتجاوز 750 اعتماد

أكد فوزي الشويش مدير إدارة التسويق بمصرف الجمهورية ” للاقتصادية ” ان حجم معاملات الاعتمادات التي عمل عليها مصرف الجمهورية منذ اعتماد الإصلاحات من المصرف المركزي وإصدار المنشورات التنظيمية لذلك تجاوز 750 معاملة موزعة على مختلف فروع المصرف.

وأشار الشويش إلى أن إجمالي الاعتمادات المصرفية المفتوحة منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى 19 ديسمبر الجاري بلغت (750) اعتماد منها (507 ) اعتماد بقيمة 322.849.184 مليون دولار، و ( 236 ) اعتماد بقيمة 138.748.684 مليون يورو ، و ( 5 ) اعتمادات بقيمة 2.145.252 مليون دينار تونسي، وعدد ( 2 ) اعتماد بقيمة 152.250 ألف جنيه استرليني .

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