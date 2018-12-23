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حجم معاملات اعتمادات مصرف الجمهورية يتجاوز 750 اعتماد

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أكد فوزي الشويش مدير إدارة التسويق بمصرف الجمهورية ” للاقتصادية ” ان حجم معاملات الاعتمادات التي عمل عليها مصرف الجمهورية منذ اعتماد الإصلاحات من المصرف المركزي وإصدار المنشورات التنظيمية لذلك تجاوز 750 معاملة موزعة على مختلف فروع المصرف.

وأشار الشويش إلى أن إجمالي الاعتمادات المصرفية المفتوحة منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى 19 ديسمبر الجاري بلغت (750) اعتماد منها (507 ) اعتماد بقيمة 322.849.184 مليون دولار، و ( 236 ) اعتماد بقيمة 138.748.684 مليون يورو ، و ( 5 ) اعتمادات بقيمة 2.145.252 مليون دينار تونسي، وعدد ( 2 ) اعتماد بقيمة 152.250 ألف جنيه استرليني .

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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تعليقات

  • هذه الاعتمادات سببت عجز في الميزانية العامة وفتحت التجارة الرخيصة وباب الأستيراد ..ومرات أسلحة ومرات هلوسة ومرات ترمادول …!!!
    وين الأنتاج الصناعات و الوطنية …؟؟؟!!! وإلا كلمة الأنتاج إرتبطت بالنفط بس …!!!! يا سبحان الله
    كل دولة ليها إنتاج وصناعات محلية وطنية عالية الجودة
    سواء غذائية أو ميكانيكية أو زراعية أو ألكترونية

    لازم تدعموا القطاع العام للدولة وتحافظوا عليه حتى لا يتم الأعتماد عالنفط ,, وتكون هناك تجارة صناعات محلية عالية الجودة . وترفع نسبة الدينار الليبي .
    الموضوع مهم جداُ.

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