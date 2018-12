الشاطر: اعدلوا في الاعتقال وطبقوه على صناع الفساد بأنواعه

علق عضو الملجس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على قضية اعتقال الصحفي الليبي اسماعيل بوزريبة.

حيث قال الشاطر في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر:

“اعتقل الصحفي اسماعيل بوزريبة على رأي قد نختلف معه لكنه لم يسرق عقولنا، السؤال الذي يُطرح: متى نسمع باعتقال مسؤول أساء التصرف أو فشل في مهمته أو سرق مال الشعب؟ اعدلوا في الاعتقال إذا كان ولا وبد منه على أن لا يشمل صناع الفكر وإنما يطبق على صناع الفساد بأنواعه”.

هذا وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن قلقها العميق من استمرار قمع الصحفيين واعتقالهم في ليبيا، وآخرهم إسماعيل بوزريبة في مدينة أجدابيا غرب بنغازي، داعيةً السلطات الليبية إلى حماية الصحفيين، وتعزيز حرية الصحافة، وتقديم مرتكبي الجرائم بحقهم للعدالة.

من جهته قال المركز الليبي لحرية الصحافة أن وحدة رصد الاعتداءات وثقت اعتقال مجموعة تابعة لقوات الكرامة لبوزريبة أثناء تغطيته حفل تكريم الرعيل الأول من معلمي المدينة.

