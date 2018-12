قزيط يزور بنغازي على رأس وفد رفيع المستوى

المتوسط:

توجه ابوالقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، برفقة، عضوي المجلس عبدالله جوان وسعد بن شرادة وبعض الشخصيات العامة من العاصمة طرابلس، إلى مطار بنينا في زيارة الى مدينة بنغازي.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة، الاطلاع على حجم التضحيات التي قدمتها بنغازي العصية في مواجهة الارهاب والجماعات الظلامية، وزيارة جامعة بنغازي ولجنة إعادة إعمار الجامعة.

ويشمل البرنامج أيضا لقاء مع منتدي بنغازي، الذي يتكون من نخب بنغازي وليبيا الفكرية والفنية والأدبية، فضلا عن لقاءات مع عدد من النشطاء السياسيين في المدينة.

وقال قزيط، إن الهدف العام للزيارة، هو التضامن مع بنغازي في مواجهة الإرهاب، وتوجيه رسالة حب ومودة من سكان غرب ليبيا للعصية بنغازي.

وأضاف قزيط في تصريحات له، أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي قدمت في بنغازي باعتبارها كانت الخط الأول في مكافحة الإرهاب، وحشد الدعم السياسي والإعلامي لإعادة إعمار بنغازي حتى تعود منارة للكل الليبيين وبيتهم الكبير.

