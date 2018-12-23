قصة نجاح ليبية تولد من رحم المحن

لأن مواجهة الظروف المعيشية الصعبة تتطلب جهدا وصبرا ومثابرة للوصول إلى المأمول.. استطاع شباب ليبي -قصته لافتة- أن يقف في وجه المحن ويدون اسمه في سجل من لم يستسلموا لصعوبة الظروف وغياب الدولة.

أن تصنع شيئا من لا شيء.. هذا هو الحال الذي صارت عليه “ورشة الأمان” المختصة بتصليح صالات السيارات في منطقة السواوة بمدينة سرت، فقد أجبرت الظروف الاقتصادية صاحبها سالم أبو بريق على أن يجتهد في افتتاح هذا المكان الذي صار من أهم مراكز تصليح السيارات في المنطقة.

لم يقتصر نجاح سالم على افتتاح المركز فحسب، بل استطاع أن يستقطب عددا من شباب المنطقة أغلبهم من طلاب المدارس للعمل معه الأمر الذي ساعدهم في إيجاد مصدر رزق لهم.

وأجبرت الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة الشباب على البحث عن عمل يضمن لهم مصاريف دراستهم وقد فتح هذا المكان المجال ليس لكسب المال فقط وإنما لاكتساب خبرة تضمن العيش الكريم .

ولمثل هذا المركز العديد من الأماكن في ليبيا التي فتحت المجال أمام أبنائها للعمل والتعلم والتزود بالخبرة التي تجعلهم يقاومون شتى الظروف دون خوف من المجهول.

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