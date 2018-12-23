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قصة نجاح ليبية تولد من رحم المحن

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لأن مواجهة الظروف المعيشية الصعبة تتطلب جهدا وصبرا ومثابرة للوصول إلى المأمول.. استطاع شباب ليبي -قصته لافتة- أن يقف في وجه المحن ويدون اسمه في سجل من لم يستسلموا لصعوبة الظروف وغياب الدولة.

أن تصنع شيئا من لا شيء.. هذا هو الحال الذي صارت عليه “ورشة الأمان” المختصة بتصليح صالات السيارات في منطقة السواوة بمدينة سرت، فقد أجبرت الظروف الاقتصادية صاحبها سالم أبو بريق على أن يجتهد في افتتاح هذا المكان الذي صار من أهم مراكز تصليح السيارات في المنطقة.

لم يقتصر نجاح سالم على افتتاح المركز فحسب، بل استطاع أن يستقطب عددا من شباب المنطقة أغلبهم من طلاب المدارس للعمل معه الأمر الذي ساعدهم في إيجاد مصدر رزق لهم.

وأجبرت الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة الشباب على البحث عن عمل يضمن لهم مصاريف دراستهم وقد فتح هذا المكان المجال ليس لكسب المال فقط وإنما لاكتساب خبرة تضمن العيش الكريم .

ولمثل هذا المركز العديد من الأماكن في ليبيا التي فتحت المجال أمام أبنائها للعمل والتعلم والتزود بالخبرة التي تجعلهم يقاومون شتى الظروف دون خوف من المجهول.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • والله خبر مفرح ويبشر بالخير ، وياريت الموضوع يتم التركيز عليه بصورة علمية وهذا مقترح مني ، لو ان الشباب الي يرسموا يعملوا سكتشات للتصميم الميكانيكي وفي برنامج حاسوب اسمه الأوتوكاد وهو للرسم الميكانيكي يقوموا بيه بالتصميم للهياكل السيارات وتغيير ملامحها حتى يتم تصميم سيارات خاصة وبمواصفات عالية الدقة وخاصة بالليبيين ، ويتم ادخال فكرة تصميم اجزاء هياكل السيارات ضمن برنامج تعليمي خاص بالهندسة الميكانيكية ، ويتم العمل على الأجزاء المصممة داخل ورش ميكانيكية من الهيكل حتى المحركات والأجزاء الداخلية والصابون والابواب ، وبذلك يمكن اختيار الانسب منها وتركيبها وتصميم السيارة الليبية بجودة عالية ، والحمد لله كل شىء متوفر الحديد بانواعه والهياكل المستعملة بأنواعها والأخشاب بأنواعها ، فالفكرة هي خلق ورشة عمل مع مصممين لأكثر من سيارة عن طريق الرسم الدقيق والمحترف ، وتغيير الهياكل في الورش حتى ينم الاتفاق على نوع جديد من السيارات العملية والجيدة لتحمل الطرقات والصحراء والمناطق الوعرة ، وبذلك بمكن كتابة التاريخ لتصميم السيارة المثالية الليبية ، ويمكن البدء في العمل مع هذا الشخص الطيب ودا على جميله وعرفانه بمساعدة الطلبة في العمل وهذه بادرة طيبة وفرصة مفتوحة لمحترفين الرسم الميكانيكي ثلاثي الأبعاد لتصميم اول سيارة مثالية ليبية ويمكن بعدها انتاج اكثر من سيارة واحدة حتى لو طالت المدة , أتمنى لكم التوفيق والعمل الجاد بالتعاون العلمي المثمر.

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