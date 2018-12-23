نجلة إبراهيم سعدة تروي موقف عن خلاف والدها مع القذافي

قالت نيفين إبراهيم سعدة، ابنة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، إن والدها كانت بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مشكلة كبيرة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج “مساء dmc” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة “dmc”، أن أحد المسؤولين الكبار في عهد مبارك أجبر والدها على ركوب إحدى الطائرات دون علمه بوجهتها وفوجئ عندما وصل إلى ليبيا.

وتابعت: “القذافي قال لوالدها إنه لولا وجوده في وفد مصر الرسمي كان بقاله تصرف آخر”.

وتعود الأزمة بين الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة ومعمر القذافي إلى فترة الرئيس الراحل أنور السادات، وقتما كان يشغل سعدة رئاسة تحرير جريدة “أخبار اليوم”، بسبب سخرية الصحيفة الدائمة من القذافي.

ورحل الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، عن عالمنا يوم 12 ديسمبر، عن عمر ناهز 81 عاما إثر صراع مع المرض.

المصدر/ بوابة الوطن نيوز