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المشري: حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة بالمنطقة الغربية والسيطرة عليها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه «لا يعتقد» أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر يمكنه «أن يتجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية وفرض أي سيطرة حقيقية عليها».

وأشار المشري في حوار مع قناة «فرانس 24» مساء اليوم الأحد، إلى أن «ما عاناه إخواننا في المنطقة الشرقية وفي برقة من مغامرات لحفتر أدت إلى مقتل نحو 18 ألف شاب وبتر أطراف أكثر من 7 آلاف. هذه المآسي دون تحقيق أي أهداف حقيقية».

واعتبر أن حفتر «يدعي مكافحة الإرهاب ويدعي إقامة مؤسسة عسكرية» لكن «هذا الخطاب ربما كان مغريًا قبل عامين أو ثلاث سنوات» إلا أنه «الآن اتضحت الصورة عند كل الليبيين» مؤكدًا أن «بناء الدولة في المنطقة الغربية يسير بخطى واثقة».

ورأى المشري أن «الحجة التي يتحجج بها حفتر دائمًا هي الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب غير موجودة في المنطقة الغربية» التي «لا يوجد فيها أي وجود ظاهر لأي جماعات إرهابية»، مشيرًا إلى أنه «عندما ظهرت في سرت تم القضاء عليها بقوة ورغم قيامها ببعض العمليات، لكن هذا يمكن أن يحدث في أي دولة».

وأضاف أن المنطقة الغربية «لا تعاني وجود إرهابيين بحيث تكون هذه شماعة يستطيع من خلالها حفتر الدخول» كما أنه «أيضًا توجد مؤسسات حقيقية للجيش والشرطة وإن كانت ضعيفة وفي طور البناء وبالتالي فإن كل المبررات غير موجودة».

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كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في حديثه أيضًا أن «القوة الموجودة على الأرض في المنطقة الغربية كلها بالكامل ترفض العودة إلى حكم العسكر أو أن يفرض عسكري إرادته على المشهد» وأن «حكومة الوفاق متواجدة بقوة في هذه المناطق».

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بوابة الوسط

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  • يا اخونجى ياوسخ انكشفت كل عمالتكم وسنة الحسم معكم فى كل الوطن العربى وليس فقط فى ليبيا ستبدأ بعد اسبوع من الان وليخسأ الخاسئون

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  • السيد ( المشرى ) مافتي فى كل مناسبة يتقي نفس الحقد والخساسة وعقدته (المشير حفتر )
    فهو أول من أستبشر بموت المشير ركن (حفتر ) وكاد أن يقيم الافراح
    والليالى الملاح وبما أن ( المشرى )
    أتضح أنه لم يتم التسعة أشهر فى
    رحم أمه ( الطيبه ) بمعنى
    ( مش طايب )، وفى الغالب الذكاء
    والرصانة وعدم استباق الأمور ينتهجها الرجال الأذكياء حتى يبرهنوا اصالتهم، فالفرق شاسع
    بين من هو متسارع وفاقد الرصانة
    وبين من لم يلتفت إلى صغار العقل
    وهذا مااثبته ( حفتر ) حيث لم يصدر
    منه أية ردة فعل بل( تبسم ) وقال
    لايعنينى حقد ،( الفروخ ) خليهم…!!
    وصاحبنا ( تبكش ) ولم يجد كلمة يقولها……!!
    لذا فالشعب الليبي ليس بغبي أو
    ( يرضع فى صبعه ) المضايع لايعير
    لهم إنتباه ….!!
    وبما أن ( المشرى ) أصبح محلل عسكرى واستراتيجي عليه أن يلقى
    ( محاضرات فى فنون القتال ) نقترح
    عليه عنوان محاضرة تقول :-
    ( أنا فى الهيجاء ماجربت نفسي ولكن فى الهزيمة كاالغزال ).

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