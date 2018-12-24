مفاجأة..طهران المسؤولة عن ” لوكربي” .. وليس القذافي

أعيد الحديث مجددا عن ضحايا “لوكربي” والتي كان النظام الليبي بقيادة الراحل معمر القذافي هو المتهم الأول عن تدبير العملية، لكن كشفت تصريحات جديدة عن أن إيران وليست ليبيا هي المسؤول عن الحادث.

ووفق ما تم كشفه أخيرا فإن إيران هي التي دفعت أموالاً لجماعة فلسطينية لتنفيذ حادثة لوكربي، نقلاً عن ابنة خبير متفجرات سابق قالت أيضاً إن إيران وراء الغضب الذي أودى بحياة 270 شخصاً قبل 30 عاماً ، بحسب ما ذكرته ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقد ترك الأردني “مروان خريسات” ملفاً يتضمن الأدلة التي تقول بأن رئيسه في الجماعة الفلسطينية “أحمد جبريل”، تلقى ملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل طهران، التي أدت للهجوم المروع بالمدينة الاسكتلندية.

وبحسب إفادات لسها نجلة خريسات البالغة من العمر 43 عاماً، فإن والدها أعطى لوالدتها أيضاً اسم صانع القنابل التي استخدمت في التفجير.

وأضافت أن والدها مروان خريسات زعم أن أحد أقاربه ومدبر العملية جبريل قاد مؤامرة عام 1988 “وفق صفقة مع إيران.

يذكر أنه على مدى 17 سنة ألقيت الشكوك على الليبي عبد الباسط المقرحي بتهمة تفجير لوكربي، اعتماداً على الإشارات الخطيرة حول تورطه.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن سها خريسات في ضاحية بالعاصمة الأردنية عمّان قد أصرت على القول بأن خريسات لم يلعب أي دور على رحلة البان أم 103، وألقت باللوم على أحمد جبريل، الذي كان قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة.

وتابعت قائلة : “أعتقد أنه مسؤول، ولديه صفقة مع الحكومة الإيرانية”، مؤكدة: “لدى الدليل على أن أحمد جبريل هو المسؤول عن لوكربي.. قد تكون أوراقا أو تسجيلات، لكنها ليست في منزلنا الآن”.

وكان قد تم تحديد خريسات كمشتبه به محتمل في قضية لوكربي بعد وقت قصير من هجوم عام 1988، حيث ألقي القبض عليه قبل شهرين من لوكربي في فرانكفورت مع عضو آخر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وكانت لديه متفجرات بلاستيكية مخبأة في مشغل كاسيت توشيبا في سيارته، وكان هذا الجهاز مشابهاً جداً للجهاز المستخدم في الرحلة 103.

كما اعترف خريسات في وقت لاحق بدوره في التفجير الفاشل عام 1972 لطائرة ركاب إسرائيلية لشركة “إل عال” كانت في رحلة من روما إلى تل أبيب.

وأوضحت ابنة خريسات أنه من المؤكد أن والدها كان يعرف صانع القنابل ، لكنني لا أعلم.. لقد ترك شيئاً مكتوباً حول هذا، لكنه ليس بالمنزل.

وأضافت: إذا كان والدي قد صنع القنبلة، لكان قد أخذ الكثير من المال، لكن الآن ليس لدينا أي شيء لأن والدي لم يكن له أي علاقة بذلك.

وأشارت إلي أن حادث لوكربي به الكثير من الأشياء الخفية وأبي أعطى سرّه لأمي، ولم يعطه لي أو لإخوتي أو أي شخص آخر، فهو لم يخف أي شيء عن أمي.

وتابعت : إن والدها لم يكن عميلًا لأي جهة بل كان من “الفدائيين.

وبحسب تصريحات سها خريسات فإن المقرحي، الرجل الوحيد الذي أدين بتفجير لوكربي، يبدو بريئا، وقد تم سجنه مدى الحياة بعد محاكمة خاصة في هولندا.

وقد أُطلق سراح المقرحي لأسباب رحيمة بعد ثماني سنوات، وكان يعاني من سرطان البروستاتا إلى وفاته في عام 2012 في سن الستين من عمره.

أهالي ضحايا لوكربي في أقوالهم أكدوا، بحسب الاسكتلندية كريستيان غراهام: “أن هذه الأقوال تكشف ما كان يعتقده الكثير منا، بأن إيران هي المسؤولة عن تفجير لوكربي، وأن المقرحي هو الرجل الذي سقط في الفخ، وأن ليبيا أخذت الدور البديل.

وأضاف الدكتور جيم سواير، الذي توفيت ابنته فلورا البالغة من العمر 23 عامًا في الهجوم: “هذا يؤكد ما كنا نعرفه منذ وقت طويل ولم نتمكن مطلقًا من التعبير عنه علناً”.

وفي غضون أشهر من لوكربي، فقد تم إلقاء اللوم على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وإيران، من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقد سمت أميركا أحمد جبريل شخصياً.

و توفي مروان خريسات عن 70 عاماً فيما يعتقد أن جبريل يعيش في سوريا ويقاتل بجوار بشار الأسد.

وكانت حادثة لوكربي قد وقعت في 21 ديسمبر عام 1988، حيث انفجرت طائرة البوينغ 747، التابعة لشركة بان أميركان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الاسكتلندية غرب إنجلترا.

المصدر/ الشبكة العربية