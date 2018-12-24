The post هذا ما قاله “الملك إدريس” من شرفة “قصر المنار” appeared first on قناة 218.
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واضح من هالخطاب متاع العصر البائد ايامات ما تلقاء صابون باس تغسل وجهك ، ان ليبيا كانت تحت الوصايا من الأسطول حلف الأطلسي ، وللعمل ان تلك الفترة إنشاء الاستعمار الايطالي قواعده في المنطقة الشرقية للاستحواذ على النفط واستعدى الحلف الاطلسى لاحتلال القاعدة الجوية في طرابلس ومكانها معيتيفة الان وكان الشعب الليبي على الجمال والحمير ولم تكن هناك شركة ليبية واحدة سوى شركة الخطوط الجوية الليبية ،ولم تكن هناك مياه صالحة للشرب حينذاك ، وكان ادريس السنوسي وحاشيته يصيف في مصر ويشتي في إنجلترا ، والشعب الليبي الطيب تحت وطأة الاستعمار حتى الاذان في المساجد كان ممنوع والبارات والخمارات والديسكوات ماليين البلاد والافلام الاباحية تعرض في السينما حتى في شهر رمضان ، وشرطة الدرك ماليين البلاد بين القوادة للطليان واستبداد المواطنين ، وكان هناك بعض الاشاوس الليبيين الي كانوا يهربوا في الخيول والأسلحة للمجاهدين الليبيين لمقاومة الاستعمار وكانت ايامات سود الله لا تردها ، وبعدها جت ثورة الفاتح واستقلت البلاد فعليا وليس صوريا بخطاب المرحوم العقيد معمر القذاقي وأصبحت ليبيا تسمى بالجمهورية العربية الليبية وتم تأميم المصارف والقطاع الخاص وتحويله لقطاع العام وفتح الجامعات العلمية وبدات الثورة الصناعية باستقلال المنتجين الليبيين وإعلان الاشتراكية وبدات ليبيا تصنع الحديد والمعادن والبلاستيك وخامات النفط وتم انشاء الطرقات والأسواق العامة لتوفير الغذاء وتم بناء الوحدات السكنية وازالة بيوت الصفيح وتم إصدار قرار من الضباط الأحرار بتوفير المنزل والمركوب والمعاش والتعليم والصحة لكل فرد ليبي وأسرة ليبية وكانت هناك امتيازات لكل المتفوقين في الدراسة بالبعثة الدراسية على حساب الدولة من المرحلة الثانوية والجامعية لخارج البلاد في جميع المجالات وتم افتتاح الجمعية الليبية العالمية للدراسات الاسلامية ، وتم إنشاء الجيش الليبي ، وعندها أصبحت السلطة والثروة والسلاح في يد الشعب وتم اعلان عن سلطة الشعب عام ١٩٧٧ وأصبح الليبيين يقررون ما يرونه مناسب داخل الموءتمرات الشعبية داخل القاعات ، حتى لأتحدث فوضى المظاهرات في الطرقات العامة لحل اي مشكلة في اي بلدية بحل ديمقراطي وعلمي ومتحضر وفيه احترام الانسان لاخيه الانسان وتقبل راءيه بكل سعة نفس وإيجاد الحل المناسب في جلسات ببطاقات عضوية داخل الموءتمر ، دون اللجوء للعنف او اي مجالس نيابية تقصى راءي المواطن الليبي او تهضم حقوقه الاساسية .
فبالله عليك بلاش مزايدات والرجوع بالبلاد لعصر الاستبداد وعصر القوادة وعصر الظلام الذي اصبح من الماضي البعيد جدا , ويحلم الاستعمار بإعادته لليبيا واستعمارها وتتجدد فيه أطماعه اللامتناهية ، ولكن هذا لن يحدث مادامت السموات والأرض بعون الله يوجد رجال مقاومين علميا وثقافيا وعسكريا ودينيا ومحافظين على بلادهم وعهدهم مهما تغيرت الظروف وتعددت الأسباب فداءما نور الحق يبدد الظلام ويجعل النور طريق للحرية وإطارها الأخلاق والامانة والصدق وحفظ العهود بعون الله والغد لناظره قريب .
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