روسيا تعلق على الدور السياسي لابن القذافي في ليبيا

وقالت الخارجية، إنه من حق سيف الإسلام القذافي أن يكون جزءا من العملية السياسية في ليبيا.

وأضافت الخارجية أنه “فيما يتعلق بدعم موسكو لنجل القذافي خلال الانتخابات في ليبيا: لا يمكن حرمان أي شخص من حق المشاركة بها ونحن ندعم الجميع”.

يذكر أن محمد الغدي، منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي أعلن من قبل في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياس آخر في ليبيا.

وقال: “سيف الإسلام لم يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة، أو لأي منصب سياسي حتى هذه اللحظة”.

كان الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث باسم عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي، قال، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، مؤخرا: “لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، قائلا: إن “سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه”.

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الراحل معمر القذافي عام 2011.