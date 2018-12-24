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بني وليد.. دورة حول دور الإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بني وليد-العنوان

نظمت منظمة “لماذا أنا” اليوم الإثنين بكلية التقنية الإلكترونية ببني وليد دورة تدريبية بعنوان “دور الإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان” بمشاركة جمع من الإعلاميين والمدونين ومراسلي القنوات الفضائية ومسؤولي الإعلام في القطاعات العامة.

وتناولت الدورة مفاهيم حقوق الإنسان، وكيفية التغطية الصحفية للمواضيع والقضايا القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية والحريات الإعلامية.

وتضمنت الدورة التي تستمر يومين المعايير الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والحريات والحقوق في مسودة الدستور، ومدخل إلى الجانب الإنساني في القانون الدولي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • باللهٍ ديروا دورة ثقافية إسلامية توضح حقوق الانسان وواجبات المراءة الليبية المسلمة إتجاه المجتمع ـ ودور الشباب الليبي المسلم دورهم في نهضة المجتمع والرقي بالأخلاق , الأنسان …!! هذا الأنسان قال عليه الله سبحانه وتعالى في سورة عَبِسَ الأية ١٦ :

    { قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ـ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ـ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ـ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ـ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ـ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ـ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ـ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ـ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ـ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ـ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ـ وَعِنَبًا وَقَضْبًاـ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ـ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ـ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ـ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ـ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ـ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه ـ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ـ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ـ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ }……. صدق الله العظيم

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