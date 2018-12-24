بني وليد.. دورة حول دور الإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

بني وليد-العنوان

نظمت منظمة “لماذا أنا” اليوم الإثنين بكلية التقنية الإلكترونية ببني وليد دورة تدريبية بعنوان “دور الإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان” بمشاركة جمع من الإعلاميين والمدونين ومراسلي القنوات الفضائية ومسؤولي الإعلام في القطاعات العامة.

وتناولت الدورة مفاهيم حقوق الإنسان، وكيفية التغطية الصحفية للمواضيع والقضايا القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية والحريات الإعلامية.

وتضمنت الدورة التي تستمر يومين المعايير الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والحريات والحقوق في مسودة الدستور، ومدخل إلى الجانب الإنساني في القانون الدولي.

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