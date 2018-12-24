المشري: حفتر لن يدخل المنطقة الغربية.. وشخصيات فبراير يمكنها الفوز على سيف الاسلام في الإنتخابات

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في جزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لن يستطيع أن يتجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية وفرض أاي سيطرة حقيقية عليها .

المشري أرجع توقعه هذا في حوار مع قناة فرانس 24 أمس الأحد تابعته المرصد إلى ما وصفها بـ” معاناة ” أهالى المنطقة الشرقية من “مغامرات حفتر” ، مدعاً بأن العمليات العسكرية التى خاضها الجيش ضد الارهاب مجرد مغامرات خلفت 18 ألف قتيل وبتر أطراف أكثر من 7 الاف شاب بدون تحقيق اي مكاسب .

وقال :” حفتر يدعي مكافحة الارهاب وبناء مؤسسة عسكرية هذا الخطاب ربما كان مغري قبل عامين أو ثلاثة ولكن الان الصورة اتضحت لكل الليبيين في المنطقة الغربية وأن بناء الدولة فيها يسير بخطى واثقة “.

وأشار عضو جماعة الاخوان المسلمين الليبية غلى أن ما وصفها بـ” حجة الارهاب التى يستخدمها حفتر ” غير موجودة في المنطقة الغربية ، مؤكداً بأنه لا وجود ظاهري للأرهاب في المنطقة الغربية وانه عندما ظهر في سرت تم القضاء عليه بقوة رغم قيامه ببعض العمليات وهذا يمكن أن يحدث في أي دولة حسب قوله .

وتابع قائلاً :” لا يوجد شماعة يستطيع من خلالها حفتر الدخول للمنطقة الغربية أيضاً توجد مؤسسات حقيقية للجيش والشرطة وان كانت ضعيفة لانها في طور البناء وايضاً القوة الموجودة على الرض في المنطقة الغربية كلها ترفض العودة لحكم العسكر أو أن يفرض عسكري سيطرته على المشهد” .

وبشان الملتقى الجامع الذي تجهز له البعثة الاممية أكد المشري على دعمه للملتقى ، مبيناً بأنهم في مجلس الدولة يتمنون الخروج من المشهد اليوم قبل الغد وأنهم لا يخشون من الملتقى الجامع .

وقال :” حسب معرفتنا بأن الملتقى الجامع لن ينتج عنه أي أجسام جديدة ولن يكون بديلاً عن أي أجسام موجودة حالياً “.

وبشان حضورهم لمؤتمر البرلمانيين في تركيا بدلاً عن مجلس النواب أوضح قائلاً :” الملتقى هو لبرلمانيين وليس برلمانات , بالتالي البرلمانين يحضرون بصفاتهم الفردية وتوجه دعوات ، يوجد أعضاء من مجلس النواب حضروا هذا الملتقى بل أكثر من ذلك هناك أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق حضروا المؤتمر , وكل من مارس نشاط برلماني في أي فترة في حياته يستطيع أن ينضم للملتقى ويحضر فعاليته بالتالي الدعوة وجهت لحوالي 600 برلماني في العالم جاءوا من 84 دولة , في اعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة باستثناء وفدنا الرسمي الذي كان هناك حوالي 4 أو 5 أعضاء .

وأكد عضو جماعة الاخوان المسلمين بأن مجلسه يعتبر بمثابة الغرفة الثانية في السلطة التشريعية الأكبر ، مضيفاً بأن لديهم صلاحيات تتعلق بعمل متكامل مع مجلس النواب بشأن التشريعات وقبل صدور أي تشريع يعرض على مجلس الدولة و يعطي رأيه الملزم في هذا التشريع.

وبشأن ترشح سيف الاسلام القذافي للإنتخابات المقبلة وإحتمالية فوزه بها وفقاً لإستطلاعات الراي قال :” أثبتت كثير مما يسمى باستطلاعات الرأي عدم صدقها في الغرب وهذه احتمالات غير مبنية على واقع ، سيف الإسلام هو مواطن ليبي ولكن لديه مشاكل قضائية يجب عليه تجاوزها قبل حتى التفكير في طرح اسمه واعتقد أن هذه المشاكل من الحجم والكبر بحيث لا يمكن تجاوزها بسهولة “.

وأضاف :” ولو تجاوز هذه المشاكل القضائية وكان أسمه مطروح ودخل الانتخابات كأي مواطن ليبي نحن مع إي مواطن ليبي يأتي من الصندوق ، أؤكد على أن هذه الاحتمالات بعيدة جداً لا يوجد فيها دراسة حقيقية للواقع “.

وإعتبر المشري أن هناك عديد الشخصيات مما وصفها بـ”إفرازات فبراير ” التي من الممكن أن تدخل الانتخابات وتفوز بكل سهولة ، معتبراً بأن سيف الاسلام الذافي لا مشروع له وأن الليبيين عاشوا مشروعه لمدة 42 سنة و لم يروا من خلاله إلا الدمار والتخلف والمعاناة حسب قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية