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المشري: حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة في الغرب

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه لا يعتقد أن قائد قوات الكرامة خليفة حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية، وفرض سيطرته عليها.

وأضاف المشري في حواره مع قناة ” فرانس 24″ الأحد، أن حفتر يدعي مكافحة الارهاب واقامة مؤسسة عسكرية ولكن كله دون تحقيق اهداف حقيقية مشيرا ان معاناة أخوتنا في المنطقة الشرقية اتضحت الان امام الشعب الليبي وخاصة المنطقة الغربية.

وأوضح المشري، ان بناء الدولة في الغرب يسير بخطة واثقة والمنطقة الغربية لا تعاني من وجود ارهابين لكي تكون شماعة لدخول حفتر والمؤسسات الامنية ترفض بالكامل العودة الى حكم العسكر.

يشار إلى أن قوات الكرامة اشتبكت الأسبوع الماضي مع قوات جضران بالقرب من منطقة السدادة شرق بن وليد.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • بناء الدولة في الغرب يسير بخطة واثقة والمنطقة الغربية لا تعاني من وجود ارهابين …… كلام سليم 100 % قبل 20 ساعة ولكن الان ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! ماذا لديك لتقول ؟؟؟؟

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  • يا سيد المشري نحن نعلم بأنكم كلكم بأختلاف توجهاتكم تريدون بناء دولة حديثة آمنة ونحن معكم ولكن يجب انهاء حالة الانقسام التي لاتخدم سوي الارهاب والارهابيين فلنضع كلنا ايدينا في ايدي بعضنا بمحبة تجمعنا كلمة سواء لدحر الارهاب ولبناء ليبيا آمل ان تكون سنة 2019 سنة التوافق وانهاء الانقسام كلنا ليبيون يجمعنا حب ليبيا حب الوطن فلتكن 2019 سنة لم الشمل

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