المشري: حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة في الغرب

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه لا يعتقد أن قائد قوات الكرامة خليفة حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية، وفرض سيطرته عليها.

وأضاف المشري في حواره مع قناة ” فرانس 24″ الأحد، أن حفتر يدعي مكافحة الارهاب واقامة مؤسسة عسكرية ولكن كله دون تحقيق اهداف حقيقية مشيرا ان معاناة أخوتنا في المنطقة الشرقية اتضحت الان امام الشعب الليبي وخاصة المنطقة الغربية.

وأوضح المشري، ان بناء الدولة في الغرب يسير بخطة واثقة والمنطقة الغربية لا تعاني من وجود ارهابين لكي تكون شماعة لدخول حفتر والمؤسسات الامنية ترفض بالكامل العودة الى حكم العسكر.

يشار إلى أن قوات الكرامة اشتبكت الأسبوع الماضي مع قوات جضران بالقرب من منطقة السدادة شرق بن وليد.

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