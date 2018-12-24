في ذكرى الاستقلال..البعثة الأممية تؤكد أهمية إنهاء الانقسام

أعربت البعثة الأممية عن أملها في أن تعزز ذكرى الاستقلال جهود بناء دولة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام والخروج بصيغة توافقية تؤسس لمستقبل مشرق لكل الليبيين.

وفي سياق متصل شدد مجلس النواب في بيان له بالمناسبة على أهمية جمع شمل الليبيين والحفاظ على وحدة واستقلال البلاد حتى تنعم بالأمن والاستقرار والسلام.

تهنئ بعثة الأمم المتحدة الشعب الليبي بذكرى الاستقلال الـ 67، وتأمل أن تعزز هذه المناسبة جهود بناء الدولة القادرة الموحدة وإنهاء التمزق والخروج بصيغة توافقية تؤسس لمستقبل مشرق لكل الليبيين.

كل عام و #ليبيا وشعبها العزيز بألف خير وسلام pic.twitter.com/JuRqKEPuot

— UNSMIL (@UNSMILibya) December 24, 2018

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