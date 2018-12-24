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في ذكرى الاستقلال..البعثة الأممية تؤكد أهمية إنهاء الانقسام

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعربت البعثة الأممية عن أملها في أن تعزز ذكرى الاستقلال جهود بناء دولة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام والخروج بصيغة توافقية تؤسس لمستقبل مشرق لكل الليبيين.

وفي سياق متصل شدد مجلس النواب في بيان له بالمناسبة على أهمية جمع شمل الليبيين والحفاظ على وحدة واستقلال البلاد حتى تنعم بالأمن والاستقرار والسلام.

تهنئ بعثة الأمم المتحدة الشعب الليبي بذكرى الاستقلال الـ 67، وتأمل أن تعزز هذه المناسبة جهود بناء الدولة القادرة الموحدة وإنهاء التمزق والخروج بصيغة توافقية تؤسس لمستقبل مشرق لكل الليبيين.
كل عام و #ليبيا وشعبها العزيز بألف خير وسلام pic.twitter.com/JuRqKEPuot

— UNSMIL (@UNSMILibya) December 24, 2018

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • بالله عليكم تراجوا في بالبرانية باش تعترفوا بفشلكم في إدارة دولة عانت من قصف همجي وغير مبرر كان فيه ضحايا ليبيين زيكم زيهم , وتركوا أبنائهم ونسائهم , المشكلة أن من يسمون أنفسهم مجالس نيابية وغيره من متسلقي المناصب في المؤثات جميعهم يعرفوا الحقيقة ويعرفوا إنهم أنانيين وجاحدين بالنعمة , ومستمرين في الكذب والتضليل الأعلامي , ومشاركين في إستنزاف أموال الدولة يباركون أسيادهم الأجانب , ومتجاهلين ابناء وطنهم وبلادهم يسارعون للاجانب , وضاربين بعرض الحائط ٤٥ عام من الأنجازات والأمن والرخاء والرابط الأجتماعي الذي كان يتميز بيه شعبنا الليبي الطيب , الذي أصبح تحت مطرقة الحكومة الناهبة لأموال الشعب والمجالس العميلة وسندال تجار الأزمات والعصابات الأجرامية ,
    حتى الأسلام وذكر القرأن الكريم الذي كان نورا في المساجد الليبية والمدارس القرأنية والذي كان صادقاً ويحفظ البلاد من السؤ ويجلب الخير والسعادة للبسطاء والفقراء , أصبح وللأسف مسابقات لتمييز الأصوات ونيل الجوائز المادية والشهادات التكريمية وهدايا السيارات وأشياء دنيوية زائلة , ودخيلة على الأسلام الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الليبي ذي قبل ,,, فنكران الجميل والجحود بالنعمة والبخل والشح في النفوس , ليست من سمات المؤمن الحقيقي الذي يخاف يوماً تتقلب فيه الأبصار , في قوله تعالى …بسم الله الرحمن الرحــــــــــيم

    { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ــ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ــ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ــ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ }
    سورة إبراهيم

    صــــــدق الله العــــــــظيم

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