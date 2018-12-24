سرت تُعزز الثقافة في ذكرى الاستقلال

تزامنا مع الذكرى الـ67 لاستقلال ليبيا، افتتح مكتب الثقافة سرت، مكتبة ثقافية سُميت باسم الراحل مصطفى الطروق الذي كان له دور في تأسيس العديد من المرافق الثقافية في المدينة منذ ستينيات القرن الماضي.

وحضر افتتاح المكتبة حشد من المسؤولين والمثقفين بينهم مدير مكتب الثقافة بسرت، ورئيس لجنة الإدارة بالشركة العامة لخدمات النظافة، ومنسق قطاع الإسكان والمرافق، ومدير مكتب الخدمات بشركة هاتف ليبيا، ومدير مطار المدينة الدولي.

وتخلل الافتتاح عرض وثائقي للراحل الطروق يتضمن إسهاماته المتعددة، بالإضافة إلى عروض من مخطوطات ورسومات.

وفي ختام حفل الافتتاح تم تسليم درع التميز لعائلة الراحل، كما تم تكريم كل من ساهم في افتتاح المكتبة.

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