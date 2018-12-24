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سرت تُعزز الثقافة في ذكرى الاستقلال

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزامنا مع الذكرى الـ67 لاستقلال ليبيا، افتتح مكتب الثقافة سرت، مكتبة ثقافية سُميت باسم الراحل مصطفى الطروق الذي كان له دور في تأسيس العديد من المرافق الثقافية في المدينة منذ ستينيات القرن الماضي.

وحضر افتتاح المكتبة حشد من المسؤولين والمثقفين بينهم مدير مكتب الثقافة بسرت، ورئيس لجنة الإدارة بالشركة العامة لخدمات النظافة، ومنسق قطاع الإسكان والمرافق، ومدير مكتب الخدمات بشركة هاتف ليبيا، ومدير مطار المدينة الدولي.

وتخلل الافتتاح عرض وثائقي للراحل الطروق يتضمن إسهاماته المتعددة، بالإضافة إلى عروض من مخطوطات ورسومات.

وفي ختام حفل الافتتاح تم تسليم درع التميز لعائلة الراحل، كما تم تكريم كل من ساهم في افتتاح المكتبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالله عليكم تراجوا في بالبرانية باش تعترفوا بفشلكم في إدارة دولة عانت من قصف همجي وغير مبرر كان فيه ضحايا ليبيين زيكم زيهم , وتركوا أبنائهم ونسائهم , المشكلة أن من يسمون أنفسهم مجالس نيابية وغيره من متسلقي المناصب في المؤسسات جميعهم يعرفوا الحقيقة ويعرفوا إنهم أنانيين وجاحدين بالنعمة , ومستمرين في الكذب والتضليل الأعلامي , ومشاركين في إستنزاف أموال الدولة يباركون أسيادهم الأجانب , ومتجاهلين ابناء وطنهم وبلادهم يسارعون للاجانب , وضاربين بعرض الحائط ٤٥ عام من الأنجازات والأمن والرخاء والرابط الأجتماعي الذي كان يتميز بيه شعبنا الليبي الطيب , الذي أصبح تحت مطرقة الحكومة الناهبة لأموال الشعب والمجالس العميلة وسندال تجار الأزمات والعصابات الأجرامية ,
    حتى الأسلام وذكر القرأن الكريم الذي كان نورا في المساجد الليبية والمدارس القرأنية والذي كان صادقاً ويحفظ البلاد من السؤ ويجلب الخير والسعادة للبسطاء والفقراء , أصبح وللأسف مسابقات لتمييز الأصوات ونيل الجوائز المادية والشهادات التكريمية وهدايا السيارات وأشياء دنيوية زائلة , ودخيلة على الأسلام الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الليبي ذي قبل ,,, فنكران الجميل والجحود بالنعمة والبخل والشح في النفوس , ليست من سمات المؤمن الحقيقي الذي يخاف يوماً تتقلب فيه الأبصار , في قوله تعالى …بسم الله الرحمن الرحــــــــــيم

    { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ــ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ــ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ــ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ }
    سورة إبراهيم

    صــــــدق الله العــــــــظيم

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