“قزيط” لـ” السراج” : يجب عليك زيارة بنغازي لأنها تدفع ثمن محاربة الإرهاب وحدها

المتوسط:

طالب عضو المجلس الاستشاري للدولة بلقاسم قزيط، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بسرعة التوجه إلى بنغازي والاطلاع على معاناة آلاف العائلات التي تسكن في شقق مهدمة.

وأكد قزيط، خلال تصريحات له ، ” أنه لا معنى لوجود أي حكومات وأهل بنغازي يدفعون ثمن محاربة الإرهاب وحدهم دون نصير”.

والجدير بالذكر أن وفد من الشخصيات العامة من طرابلس يضم عضو المجلس الاستشاري للدولة بلقاسم قزيط، مع عضوي المجلس عبدالله جوان وسعد بن شرادة، قد زار إلى بنغازي بهدف التضامن مع بنغازي في وجهة الإرهاب.

