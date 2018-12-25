بالصور | هجوم إرهابي يستهدف مبنى وزارة الخارجية فى العاصمة طرابلس

ليبيا – إستهدف هجوم إرهابي إنغماسي صباح اليوم الثلاثاء مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى العاصمة طرابلس .
وقال مصدر من مديرية أمن طرابلس فى حديث لـ المرصد بأن المعلومات الأولية لديهم تفيد بأن إنتحارياً واحداً على الأقل فجر نفسه داخل المبنى وبأن الهجوم كان عملية مزدوجة .
وأضاف بأن الحصيلة الأولية للهجوم حتى الساعة 10:30 صباحاً هي قتيل و5 جرحى فيما عرهت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المكان الذي جرى إغلاقه تماماً .
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مصدر بالداخلية للعنوان: الهجوم على مبنى الخارجية نفذه نحو 6 مسلحين 3 منهم انتحاريين
وأكد ذات المصدر بأن ملامح الهجوم تشير إلى وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلفه وبأن منفذيه هم قرابة 4 أشخاص فيما إندلعت النيران فى الطابق العلوي من المبنى .
المرصد – خاص
يتبع…
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