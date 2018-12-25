بالصور | هجوم إرهابي يستهدف مبنى وزارة الخارجية فى العاصمة طرابلس

ليبيا – إستهدف هجوم إرهابي إنغماسي صباح اليوم الثلاثاء مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى العاصمة طرابلس .

وقال مصدر من مديرية أمن طرابلس فى حديث لـ المرصد بأن المعلومات الأولية لديهم تفيد بأن إنتحارياً واحداً على الأقل فجر نفسه داخل المبنى وبأن الهجوم كان عملية مزدوجة .

وأضاف بأن الحصيلة الأولية للهجوم حتى الساعة 10:30 صباحاً هي قتيل و5 جرحى فيما عرهت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المكان الذي جرى إغلاقه تماماً .

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وأكد ذات المصدر بأن ملامح الهجوم تشير إلى وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلفه وبأن منفذيه هم قرابة 4 أشخاص فيما إندلعت النيران فى الطابق العلوي من المبنى .

المرصد – خاص

يتبع…

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