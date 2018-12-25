مصدر بوزارة الخارجية: يكشف مصير الوزير محمد الطاهر سيالة

وقع هجوم مسلح أعقبه تفجير انتحاري، صباح اليوم الثلاثاء، 25 كانون الأول، 2018، في محيط مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية في تصريح صحفي، إن مسلحين يرجح أنهم تابعين لتنظيم “داعش” هاجموا صباح الثلاثاء، مقر الوزارة وسط العاصمة طرابلس.

مصير الوزير

ولفت إلى أن الوزير محمد الطاهر سيالة، لم يكن موجودًا داخل المقر، أثناء وقوع الهجوم، كونه في زيارة إلى مدينة الزاوية (غرب) برفقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

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وأضاف أن المسلحين هاجموا مقر الوزارة بأسلحة خفيفة، قبل أن يقوم (الانغماسيون) بتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها‎.

وأوضح أن الضحايا سقطوا جراء تفجير الأحزمة الناسفة داخل مقر الوزارة، الواقع في منطقة “زاوية الدهماني”.

وتشير الأنباء الأولية إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء الهجوم المزدوج.

وطوقت الأجهزة الأمنية المكان وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى الوزارة فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مقر الوزارة.‎