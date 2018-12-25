السباعي: الهجوم على مقر خارجية الوفاق صنيعة حفتر

ليبيا – إدعى عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي اليوم الثلاثاء بان المخابرات المصرية والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يقفون خلف الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مقر وزارة خارجية الوفاق على حد زعمه.

السباعي قال في منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إن مثل هذه الاعمال الاجرامية تضل من صنع المخابرات المصرية وصنيعتهم حفتر حتى لو تسربلت بثوب داعش إلا إذا ثبت بدليل يقيني خلاف هذا الأصل” .

وزعم العضو المقاطع لمجلس النواب والمقرب من دار إفتاء المؤتمر العام إبأن الأحداث التي جرت في مدينة بنغازي وغيرها تدعم فرضيته وتؤكدها .

يشار إلى أن مصدر من قوة الردع الخاصة رفض الكشف عن غسمه قد اكد في تصريح لصحيفة المرصد بأن تنظيم داعش يقف وراء هذا الهجوم ، مبيناً بأن طريقة الانغماس والانتحار داخل المقر المستهدف تكتيك معروف يتبعه التنظيم .

هذا وقد نفذ عدد من المسلحين هجوماً صباح اليوم الثلاثاء على مقر وزارة خارجية الوفاق أدى لسقوط 3 قتلى بينهم الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي و 9 جرحى آخرين بحسب الحصيلة الاولية للمستشفى الميداني طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية