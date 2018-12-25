ثلاثة قتلى وعشرة جرحى في هجوم انتحاري استهدف وزارة الخارجية الليبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن مقتل ثلاثة أشخاص وعشرة جرحى، كحصيلة أولية لضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس.

وأفاد الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي، بأن ضحايا هم موظفا الوزارة إبراهيم الشايبي وهند الأرناؤوطي والمتحدث باسم ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي.

وعقب الهجوم الانتحاري الذي تعرض له وزارة الخارجية الليبية صباح اليوم بالعاصمة طرابلس، تصاعدت أعمدة الدُّخان من المبنى، فيما سيطرت قوات الأمن على محيط مبنى الوزارة بالكامل.

وقالت مصادر أمنية، إن ثلاثة ملثمين من ذوي البشرة السمراء نفذوا الهجوم على مقر وزارة الخارجية يعتقد بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش.

وأضافت المصادر، إن اثنين من منفذي الهجوم قتلا، فيما قام الثاني بتفجير نفسه بسيارة مفخخة في الشارع الخلفي للوزارة.

واستهدف ثلاثة مسلحين من تنظيم الدولة، في أيلول سبتمبر الماضي، مقر المؤسسة الوطنية للنفط بهجوم، أدى إلى مقتل شخص، وإصابة عشرة آخرين بجروح.

وفي أيار مايو الماضي، تبنى تنظيم الدولة هجوما انتحاريا على مقر المفوضية العليا للانتخابات غرب طرابلس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، ومنفذي الهجوم الثلاثة.

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