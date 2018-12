المتوسط – جرجس فكري”

أكدت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس ، ” إن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من التحكم في 75% من حريق مقر وزارة الخارجية”.

وكانت وزارة الخارجية في طرابلس قد تعرضت لهجوم مسلح نتج عنه تفجير في المقر وسقوط عدد من القتلى والجرحى .

The post “السلامة الوطنية ” : فرق الإطفاء سيطرت على 75% من الحريق الناتج عن ” تفجير الخارجية” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية