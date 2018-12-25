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باشاغا يكشف وجود تواصل مباشر للمخابرات الأجنبية مع الجماعات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء وجود اتصالات مباشرة لأجهزة المخابرات الأجنبية ببعض المجموعات المسلحة داخل طرابلس.

وقال باشاغا أمام الصحفيين، إن وزارة الداخلية وجهت عدة خطابات لتلك الأجهزة بضرورة وقف التواصل مع المجموعات المسلحة، والتي ستنتهي في طرابلس.

واعترف باشاغا بوجود فوضى أمنية داخل طرابلس تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، مؤكدا وجود ضعف في الإمكانيات لدى الوزارة لمواجهة أي عمليات إرهابية.

وقال باشاغا، “إن وزارة الداخلية إمكانياتها صفر ولا تمتلك لأداء عملها إلا العزيمة”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • ما أصح وجهك يا مليشياوي يا مزراطي… يعني المليشيات اللي في طرابلس بس هي اللي عندها تواصل مع المخابرات الأجنبية؟؟؟ باهي ومليشيات مزراطة شنو برنامجها؟؟؟

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