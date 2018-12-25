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الإفتاء الليبية تدعو لمواجهة المتطرفين والخارجين عن القانون

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

25 ديسمبر,2018

25 ديسمبر,2018

25 ديسمبر,2018

دعت دار الإفتاء الليبية ” المخلصين في كافة أنحاء ليبيا ” إلى بذل الجهود والوقوف صفا واحدا في وجه المتطرفين والخارجين عن القانون.

 

وعبرت الإفتاء في بيانها عن الهجوم الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء عن استنكارها لهذا العمل الإجرامي، داعية إلى الاعتصام بحبل الله والوحدة.

 

وطالب البيان عموم الليبيين وقادتهم الابتعاد عن الظلم وانتهاك الحرمات والاختطاف خارج القانون ونبذ العصبيات الجهوية والقبلية.

 

وتقدمت الدار بأحر تعازيها لأهالي من أصابتهم يدر الغدر والخيانة الذين سقطوا ضحية التفجير الغادر داعية الله بشفاء الجرحى والمصابين.

 

واستهدف ثلاثة مسلحين من تنظيم الدولة، في سبتمبر الماضي، مقر المؤسسة الوطنية للنفط بهجوم، أدى إلى مقتل شخص، وإصابة عشرة آخرين بجروح.

 

 

وفي مايو الماضي، تبنى تنظيم الدولة هجوما انتحاريا على مقر المفوضية العليا للانتخابات غرب طرابلس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، ومنفذي الهجوم الثلاثة.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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  • هل استنكرت الافتاء سلاح الموت الذي صدرته تركيا الى ليبيا. وهل يتم التحقيق في مصدر الاسلحة والمتفجرات التي فجر بها الارهابيون الوزارة ومن اين اتوا واين كانو ومن مولهم ومن دعمهم واسكنهم وقدم لهم الغذاء والدواء والنقل. اسئلة لابد ان يجيب عنها اي تحقيق. ويجب على الامم المتحدة ان تجيب عن سؤال: ماذا هي فاعلة باسلحة الموت القادم الى ليبيا من تركيا والمخترقة لقرارات مجلس الامن “المحترم”؟

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  • مشروع للطرقات طرابلس ليبيا
    شن صار فالمشروع أنشاء الله كملتوه بشكل صحيح وكامل ..؟!!!

    .youtube.com/watch?v=Zi-FVKSjdME

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