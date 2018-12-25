الإفتاء الليبية تدعو لمواجهة المتطرفين والخارجين عن القانون

دعت دار الإفتاء الليبية ” المخلصين في كافة أنحاء ليبيا ” إلى بذل الجهود والوقوف صفا واحدا في وجه المتطرفين والخارجين عن القانون.

وعبرت الإفتاء في بيانها عن الهجوم الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء عن استنكارها لهذا العمل الإجرامي، داعية إلى الاعتصام بحبل الله والوحدة.

وطالب البيان عموم الليبيين وقادتهم الابتعاد عن الظلم وانتهاك الحرمات والاختطاف خارج القانون ونبذ العصبيات الجهوية والقبلية.

وتقدمت الدار بأحر تعازيها لأهالي من أصابتهم يدر الغدر والخيانة الذين سقطوا ضحية التفجير الغادر داعية الله بشفاء الجرحى والمصابين.

واستهدف ثلاثة مسلحين من تنظيم الدولة، في سبتمبر الماضي، مقر المؤسسة الوطنية للنفط بهجوم، أدى إلى مقتل شخص، وإصابة عشرة آخرين بجروح.

وفي مايو الماضي، تبنى تنظيم الدولة هجوما انتحاريا على مقر المفوضية العليا للانتخابات غرب طرابلس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، ومنفذي الهجوم الثلاثة.

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