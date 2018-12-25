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سيالة يطالب مجلس الأمن برفع جزئي على حظر التسليح

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية إن خطر الإرهاب في ليبيا لا يمكن مواجهته دون استثناءات للتسلح من قبل مجلس الأمن.

وأضاف سيالة أن حكومة الوفاق مستمرة في الضغط على مجلس الأمن من أجل رفع حظر جزئي على استيراد السلاح.

وأكد أنه لا يمكن استتباب الأمن ما لم يمنح مجلس الأمن الإذن برفع حظر جزئي عن تسليح ليبيا.

وقال، “ليكن التفجير رسالة للعالم بضرورة النظر لأهمية طلب ليبيا بتسليح المؤسسات الأمنية وخفر السواحل”.

وأوضح، أن وزارة الخارجية هي رمز السيادة واستهدافنا متوقع وحذرنا من مثل هذه الهجمات.

وأكد سيالة، أن كل الوثائق في آمان ولم تتعرض للتلف جراء الهجوم على مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن الهجوم لن يثني عزيمة الوزارة وستباشر عملها من مقرها الجديد غدا والذي خصصه لها المجلس الرئاسي.

وأكد أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد الموظفين وأحد أفراد الحراسة بوزارة الخارجية.

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما هاجم انتحاريون وزارة الخارجية في طرابلس يوم الثلاثاء.

وبدأ الهجوم بسيارة ملغومة ألحقت أضرارا بمركبات ومبان ثم فتح المهاجمين النار باتجاه الوزارة، حيث وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله.

ودانت وزارة الخارجية الهجوم على مقرها وقالت، “إن الشعب الليبي يخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يا سيالة …. ياسيالة …. ياسيالة …. ياسيالة
    مالك ومال الأمن في طرابلس …أنت وزير خارجية وإلا لا ..؟!!!
    خلي الموضوع لحد ثاني ..باين عليه ما رقدش كويس وصحنه تعبانة …مع إحترامي لسنك ووطنيتك لكن من الأفضل إنك تخلي الموضوع لحد أصغر منك وأسرع حركة ويفكر بأستراتيجية أخرى .

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  • يا سيالة …. ياسيالة …. ياسيالة …. ياسيالة
    مالك ومال الأمن في طرابلس …أنت وزير خارجية وإلا لا ..؟!!!
    خلي الموضوع لحد ثاني ..باين عليه ما رقدش كويس وصحنه تعبانة …مع إحترامي لسنك ووطنيتك لكن من الأفضل إنك تخلي الموضوع لحد أصغر منك وأسرع حركة ويفكر بأستراتيجية أخرى . موضوع التسليح يخص مكتب الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الليبية .. والاموال الليبية يجب التحفظ عليها وعدم العبث بها.

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  • يا سيالة الا تخجل من هدا الطلب ولديك في ليبيا 27 مليون رشاشة كلاشنكوف كل الذى تحتاجه انت ورئيسك فائز السراج ووزير داخليتكم ان لا تتعاملوا مع المجرم خليفة حفتر لأن تعاملكم معه جعله يستهزأ بكم ويضربكم في عقر داركم عن طريق دفع الدولار لعملائه في المنطقة الغربية من ملاين الدولارات التي يدفعها شهريا له حتى يخربا الربيع العربي كل من القردان محمد بن زايد ومحمد بن راشد عن طريق اللص محمد دحلان والمجرم السيسي مغتصب حكم مصر

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