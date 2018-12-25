باشاغا: الفراغ الأمني في طرابلس سببه عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الثلاثاء، إن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية هو سبب الفراغ الأمني في العاصمة، وأن هناك قصورا أمنيا يحتاج إلى تشكيل لجان لمعالجته.

وأضاف باشاغا في مرتمر صحفي عقب الهجوم على وزارة الخارجية أن القوة العسكرية الوسطى والغربية لم تدخل طرابلس حتى الآن؛ بحجة غياب الدعم المالي، مؤكدا أن هناك فوضى أمنية في البلاد تخدم الإرهاب، وتعرقل تطبيق الترتيبات الأمنية.

وأعلن باشاغا أن اجتماعا أمنيا موسعا يضم قيادات أمنية بارزة سيعقد اليوم في طرابلس؛ لوضع خطة تأمين العاصمة، من مثل هذه العمليات.

وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية ستعلن إنشاء الإدارة العامة للأجهزة الأمنية التي تنضوي تحتها عدة إدارات من بينها مكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وكشف باشاغا عن أن استخبارات بعض الدول الأجنبية تتواصل بشكل مباشر مع مجموعات مسلحة في ليبيا بشأن الجريمة المنظمة والإرهاب.

يذكر أن مقر وزارة الخارجية تعرض، صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح أسفر عن تفجير داخل المبنى، وسقوط 3 قتلى و21 جرحى، حسب وزارة الصحة.

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