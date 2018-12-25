اخبار ليبيا الان

التكبالي: هدف تركيا من إرسال الأسلحة هو عرقلة أي تحرك للجيش لدخول العاصمة

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الإثنين إن هدف سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا وضبطتها الجمارك هو عرقلة دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس وذلك بعد انضمام بعض الكتائب والقبائل في غرب البلاد للجيش.

التكبالي أوضح في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أن الأسلحة كانت موجهة بالأساس إلى المليشيات المتمركزة غرب ليبيا وخاصة في العاصمة وليس للمجلس الرئاسي.

وأشار التكبالي إلى أن أنقرة أرادت تحريك الأوضاع في طرابلس بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسيبا بعد نحو شهر من إشتباكات بدأت في 26 من شهر سبتمبر الماضي بين المليشيات في العاصمة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أهالي المنطقة الغربية يترقبون دخول الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر طرابلس قريباً ، خاصةً بعد إنضمام بعض الكتائب في الغرب للجيش، فضلاً عن عدم اعتراض قبائل ترهونة وورفلة وقبائل من مدينة مصراته والمنطقة الغربية .

التكبالي أعتبر أن سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا لليبيا وعرفت بـ”سفينة الموت 2″ هدفها عرقلة أي حركة لدخول الجيش للعاصمة.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

مسدس مضبوط يظهر عند البحث بأنه من إنتاج شركة ” زوراكي ” التركية

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اي عاقل يقبل بهذا الكلام …؟!!
    احترموا عقول الليبيين شوية ….!!!
    هذه الشحنة تعتبر عملية اجرامية وإرهابية يجب التحقيق فيها ومعرفة خيوطها ومصادرها وتمويلها وهدفها هو قتل الشباب الليبي بعد الإصرار والترصد ونشر الفوضى للامن الليبي وخاصة في العاصمة لكي تعطى سبب و صلاحية للجيش في الشرق ان بدخل للعاصمة طرابلس ومحاولة خلق دولة عسكرية واستنزاف أموال الخزينة العامة المخصصة لتطوير الطرقات وبناء المنازل وتصليح شبكات البنية التحتية والمرافق العامة مثل المستشفيات والمراكز الأمنية ، وتحويل هذه الأموال لتجارة الأسلحة والحديد والبارود والموت والجريمة ، وهذا منافي لقانون اي دولة , لو حدث مثل هذا الموضوع في السعودية او الإمارات لانقلبت الدنيا رأسا عزى عقب ، وهذه الاعذار التي تطرح عبارة عن عذر أقبح من ذنب . ويجب تخصيص اجتماع ليبي مع هيئة التجارة الليبية والموانئ وكذلك المسؤليين عن فتح الاعتمادات المصرفية اكل من هب وذب في البلاد ، ويجب التعاون مع عمداء البلديات في حصر التعداد السكاني المحلي لكل المناطق والتحقق من هوية الوافدين العرب او الأتراك او غيرهم وحصولهم على الجنسية الليبية وبالتالي السماح لهم بالحصول على أموال او اعتمادات او فتح تجارات غير مرخصة او غير قانونية وتسبب في الإضرار بالامن المركزي الليبي ويجب التحرك والتوزيع بطريقة منظمة ومعرفة عدد سكان كل بلدية ليبية وجنسياتهم ودياناتهم وكذلك الموظفين والموظفات في المؤسسات العامة والخاصة والمصحات والعيادات الخاصة والمستشفيات العامة ، والعمل على معرفة سبب تواجد هؤلاء العرب او الأجانب في ليبيا اذا لم يحترموا أمنها الوطني وسلامة ابناءها ، فيجب عدم تجاهل هذا الموضوع المهم لتفادي اي اعمال ربما تضر بالصالح العام للبلديات والمال العام الذي يجب ان يكون مخصص للإصلاح التعليمي والاجتماعي بالليبيين قبل الأغراب عن الوطن . وشكرا استلم الكلمة أفندي عبد الجواد …. !!!!

    رد

  • لا والله. غرب ليبيا لا يترقبون مجيء جيش الكرامة ولا حفتر ولا حتى امثالك يا تكبالي. ولكن يترقبون تكوين جيش ليبي جديد تحت سلطه مدنيه كمثل دول العالم. عدد سكان غرب ليبيا 5 مليون هم قادرين على إنشاء جيش. لازم تفهم أن غرب ليبيا ليس في حاجه إلى شرقها بتاتا.

    رد

  • ملحق لأسطورة الخريف ؛
    بالله عليكم وين المدعو غسان سلامة بالك هو الملاءكة الى جت بتنقد الشعب الليبي من الدمار والياءس ..!!!!
    ابعتولهًجهة أمنية و
    اساءلوه باللك عنده خلفية عالموضوع ،،، وأنتو ساكتين تهزوا فروسكم ، سلام بالتوفيق

    رد