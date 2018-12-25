“الباز” يطالب بمحاكمة عمرو موسى من أجل ليبيا

طالب الإعلامي المصري البارز محمد الباز بمحاكمة سياسية للأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على “جريمة” ارتكبها بحق ليبيا.

وتطرّق الباز خلال برنامج 90 دقيقة الذي يُقدّمه عبر فضائية المحور لما كشفه مدير المخابرات الروسية حول الدور “الخطير” الذي لعبه موسى خلال الربيع العربي بعد أن أدركت الولايات المتحدة أن ثورة ليبيا لن تنجح لامتلاك القذافي قدرات وأسلحة سيستخدمها ضد الثوار.

وأضاف أن موسى سهّل “غزو” حلف شمال الأطلسي “ناتو” لليبيا بدافع من قطر لتحقيق حلمه في رئاسة مصر، مبيناً أن ذلك تم من خلال تسهيل طلب قطري بالخصوص بالتنسيق مع وزير الخارجية المصري آنذاك نبيل العربي، في وقت عارض فيه رئيس المجلس العسكري في مصر المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس هذا الأمر الذي مضى بجهود قطرية وأميركية.

ومضى الباز بالتوضيح قائلا إن المشير طنطاوي أعلم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن هذا القرار المُتخذ من الجامعة من قلب القاهرة يمسّ الأمن القومي المصري، إلا أنه مضى في تمرير القرار وهو ما عرّض سمعته السياسية لخدش كبير.

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