القطراني يدين هجوم طرابلس الإرهابي ويطالب بتمكين الجيش فيها

العنوان-طرابلس

أدان النائب “المقاطع” بالمجلس الرئاسي علي القطراني بشدة العمل الإرهابي الذي تعرضت له وزارة الخارجية في طرابلس ونتج عنه سقوط ضحايا أبرياء الذين نترحم علي أرواحهم ونتقدم بالتعازي لدويهم واسرهم .

وأكد القطراني في بيانه أن هذا التفجير الانتحاري يؤكد المخاوف التي نبهنا لها عدة مرات حسب تعبيره ، بأن الارهاب والجريمة المنظمة في ليبيا تجد أرضية خصبة في ظل سيطرة ميليشيات مسلحة غير مدربة وغياب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية المنضبطة في بعض المناطق الغير خاضعه لسيطرة وحماية القياده العامه للجيش الليبي في غرب وجنوب البلاد .

و جدد القطراني النداء لكل الأطراف الليبية بضرورة التحلي بالشجاعة والخروج من قبضة هيمنة المليشيات المسلحة و الجماعات الإرهابية المتحصنة في طرابلس وضواحيها في بعض المناطق الغربية كما جدد الدعوة إلى أهمية العمل على تمكين المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة العربيه الليبيه لبسط الأمن والاستقرار.

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