السراج يزور مقر الخارجية ويصرح: واثقون من قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الواقفين وراء الهجوم

ليبيا – تفقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم الثلاثاء فور عودته من زيارة مدينة الزاوية موقع الهجوم الارهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بطريق الشط في العاصمة طرابلس.

واستمع السراج بحسب مكتبه الاعلامي من مسؤولين أمنيين إلى تفاصيل ما حدث، كما اطلع على حجم الاضرار التي خلفها الاعتداء الارهابي، وأكد ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الاعتداء وضبط الواقفين وراءه.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

ودعا رئيس الرئاسي جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لايفرق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وأشاد السراج الذي كان برفقته وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بالدور الفعال للاجهزة الامنية التي ادى تصديها للارهابيين إلى الحد من الخسائر في الارواح والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء.

وتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الارهابي ، داعياً الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وان يعجل بشفاء المصابين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية