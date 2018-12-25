عاجل _تعرض موكب فايز السراج وسيالة لهجوم مسلح في منطقه ورشفانة

العنوان-ورشفانة

عاجل_ تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج و ووزير خارجيته محمد سيالة لهجوم مسلح في منطقه المايه (ورشفانه ) بعد عودتهم من الزواية.

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