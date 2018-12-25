العدالة والبناء يدين هجوم الخارجية ويدعو لتنفيذ الترتيبات الأمنية “فعليا “

أدان حزب لعدالة والبناء الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

وجدد الحزب في بيان له موقفه “الثابت” والرافض لمثل هده الأعمال الإرهابية، داعيا حكومة الوفاق إلى ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية “فعليا” ودعم أجهزة الدولة وملاحقة الجناة.

وطالب الحزب الجهات الرسمية إلى التضامن والتكاتف؛ من أجل الوقوف ضد الأعمال الإرهابية التي تؤدي إلى زعزعة أمن واستمرار حالة الفوضى، مناشدا كل الليبيين الوقوف صفا واحدا ضد مظاهر الإرهاب والتطرف والتشظي وتوحد مؤسسات الدولة.

يذكر أن الهجوم الانتحاري على مقر الخارجية أسفر عن مقتل 3 أشخاص و21 جريحا.

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