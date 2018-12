برلماني معلقًا على «حادث الخارجية»: الانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، إنَّ الانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب في ليبيا وهو البيئة المناسبة لتكاثر الخلايا الإرهابية، وذلك في مَعرض تعليقهِ على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

وأضاف الدرسي، أنَّ الجماعات الإرهابية لا تفرق بين الشرق والغرب، فالكل في نظرهم كفار ومرتدين.

وأشار الدرسي، إلى أنَّ الحقيقة الدامغة، التي لطالما حرص إعلام الوفاق والتيار الإسلامي إخفائها، هيَّ أن طرابلس والمنطقة الغربية تعج بالخلايا الإرهابية النشطة، التي تثبت وجودها كل مرة وهو ما يفسر استهداف مواقع سابقة كمفوضية الانتخابات وغيرها واليوم مقر وزارة الخارجية بطرابلس.

