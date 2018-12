«السراج» يتفقد موقع الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية

المتوسط:

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مساء اليوم الثلاثاء، فور عودته من زيارة مدينة الزاوية موقع الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بطريق الشط في العاصمة طرابلس.

واستمع السراج، من مسؤولين أمنيين إلى تفاصيل ما حدث، كما اطلع على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء الارهابي، وأكد ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الاعتداء وضبط الواقفين وراءه.

ودعا السراج، جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لايفرق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وأشاد السراج، الذي كان برفقته وزير الخارجية محمد سيالة، بالدور الفعال للأجهزة الأمنية، التي أدى تصديها للإرهابيين إلى الحد من الخسائر في الارواح والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء.

وتوجه السراج، بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، داعيا الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين.

