الصلابي : يجب بناء جيش حقيقي والسراج يتحمل مسؤولية هجوم الخارجية

ليبيا – أعرب القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية علي الصلابي عن إدانته واستنكاره للهجوم على وزارة الخارجية داعياً رجال الأمن لتحمل مسؤولياتهم .

وفى بيان إطلعت عليه المرصد قال الصلابي بأن ماوصفه بـ ” الهجوم الإجرامي ” الذي استهدف وزارة الخارجية صباح الثلاثاء هو جريمة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية من قبل أعداء الشعب الليبي الحريصين على عدم بناء الدولة وتحقيق الشعب لمطالبه.

وأضاف : ” وإذ نعزي وببالغ الأسى أسر وذوي الضحايا من الموظفين ورجال الأمن، فإننا ندعو الجهات الأمنية في مدينة طرابلس إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطن والمؤسسات العامة وفتح تحقيق جدي مع قواتها ومحاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية المسؤولة على حماية المنطقة “.

وتابع :” إننا وبعد ملاحظة إتباع ذات الأسلوب الإجرامي المتشابه مع الهجوم على المفوضية العليا للانتخابات واقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، نحمل رئيس حكومة الوفاق مسؤولية هذا الهجوم الغادر لعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه، في مواجهة كل الأعمال الإرهابية والإجرامية “.

وفى ختام بيانه طالب الصلابي كافة ما أسماها ” أطراف النزاع في شرق و غرب ليبيا ” بالعمل على تكوين جيش حقيقي وحل التشكيلات غير النظامية وعدم التعاون معاها أو إشراكها في المهام الأمنية لأن ذلك سيقوض جهود تأمين الدولة ، وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

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