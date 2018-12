أكد رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث «نعمان بن عثمان» بأنه تم إبلاغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحدوث عملية إرهابية قبل وقوعها.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطبًا رئيس المجلس الرئاسي أن الاحتياطات الأمنية اتجهت نحو مقر المجلس الرئاسي فقط.

هذا وطالب رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث فائز السراج باستغلال الفرصة والبحث عن الخلل في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية.

كما طالب بن عثمان بالكف عن ما وصفه بــ”المتاجرة بالإرهاب من أجل الترويج للديكتاتورية.

وفي إشارة منه إلى قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر أضاف يقول :

” منذ العام 2014 حتى 2018 تمكن إرهاب داعش من قتل 339 شخص في أوروبا بالرغم من وجود الشرطة والجيش والأمن والإستخبارات ولم يطالب أحد بتسليم السلطة لعسكري متمرد”.

وأوضح أن مكافحة الإرهاب تحتاج شخصيات مهنية ومعرفة وعلم، وليس طغاة، حسب تعبيره.

The post بن عثمان: تم إبلاغ السراج بحدوث عملية إرهابية قبل وقوعها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا