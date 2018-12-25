ليست المرة الأولي لهذا العام .. مسلح يطلق النار داخل غرفة العناية المشددة في مستشفى الجلاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مدير مكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي فاديا البرغثي دخول شخص مسلح قبل قليل إلى غرفة العناية الفائقة بالمستشفى وقام بإطلاق النار داخل الغرفة .

وأوضح البرغثي أن الحدث تسبب في حالة من الهلع بين الأطباء وعناصر التمريض والموظفين .

وذكر امدير المكتب الإعلامي أن سبب فتح النار داخل الغرفة هو منع أحد أفراد الأمن المسلح من الدخول بسلاحه .

يشار إلى أن مستشفى الجلاء بنغازي، شهد ، في شهر أكتوبر الماضي، شجار بالأسلحة النارية داخل غُرفة العناية المُركزة، والتي تحوي على مرضى حالتهم حرجة وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها المشفى مثل هذه الواقعة، فقد اندلعت في يناير السابق مشاجرة مسلحة داخل المستشفى من قبل بعض الخارجين عن القانون .

وأفاد المركز أن المشاجرة وقعت بين مريض وأحد المرافقين،حيث قام الأخير برماية عشوائية بالقرب من مكتب الإيواء، تسببت في أضرار مادية بالمشفى دون وقوع أضرار بشرية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24