مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية في طرابلس

طبرق 25 ديسمبر 2018 (وال) – أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم الثلاثاء مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى الذين طالتهم أيادي الإرهابيين والظلاميين الآثمة التي تحاول ضرب أمن بلادنا وشعبنا من خلال مثل هذا الأعمال الإرهابية التي تطال كافة أنحاء الوطن وتستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمن الوطن والمواطن ومحاولتها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق هامة .

وأشاد مجلس النواب على أيادي أبناء الوطن كافةً للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجماعات الإرهابية الظلامية وتوحيد جهودنا جميعاً للتصدي لها والقضاء عليها .

وتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته للشعب الليبي ولأُسر الشهداء وذويهم سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل. (وال – طبرق) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال