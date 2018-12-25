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مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 25 ديسمبر 2018 (وال) – أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم الثلاثاء مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى الذين طالتهم أيادي الإرهابيين والظلاميين الآثمة التي تحاول ضرب أمن بلادنا وشعبنا من خلال مثل هذا الأعمال الإرهابية التي تطال كافة أنحاء الوطن وتستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمن الوطن والمواطن ومحاولتها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق هامة .

وأشاد مجلس النواب على أيادي أبناء الوطن كافةً للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجماعات الإرهابية الظلامية وتوحيد جهودنا جميعاً للتصدي لها والقضاء عليها .

وتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته للشعب الليبي ولأُسر الشهداء وذويهم سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل. (وال – طبرق) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • تم تنظيف المكان وستتم الصيانة والطلاء في خلال اليومين القادمين وتركيب كاميرات امنيةة , وتم إحتواء الموضوع بجهود أمنية , وسيتم بعون الله التحقيق بصورة بعيدة عن الشوشرة والبليبلة , التي من شأنها عرقلة سير العمل , وعلى الخارجية التعامل بحكمة وعدم التهور , وأعتقد إعتقاد شخصي , بأن البطئ وتقاعس عمل الحكومة وعدم تقديمهم خدمات ملموسة وعرضها على المواطنين والأسر الليبية سواء إعلامياً أو مادياً على الأرض لسكان المنطقة , أدى إلى تجاوزات وردود أفعال متهورة وسببت وفاة بعض الليبيين , وياريت ترجعوا إلى الله وتصلوا في المساجد , ويتم حل المشاكل بصورة أفضل ودون تأجيل , على قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن , ونتمنى أن يكون العمل عمل ميداني وزيارة المشاريع لتطوير الطرقات ونظافة العاصمة . وعدم بث الرعب والهلع في نفوس العامة , ولاتنسوا أنه يوجد عائلات ليبية إشتاقوا أن يشموا نسمة هواء عليلة داخل الحدائق العامة وبين الزهور ويشعروا بالأمن بين أفراد مجتمعهم في بلادهم وعاصمتهم طرابلس ليبيا

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