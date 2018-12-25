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مُستشار «السراج» مُعلقًا على الحادث: «لن يرهبنا إرهابهم.. وبناء الدولة هدفنا الرئيسي»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال طاهر السُني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، إنَّ الاٍرهاب ضرب أكبر الدول، وفي دولة ليبيا لم يميز بين الشرق أو الغرب أو الجنوب.

وتَعجّبَ «السني»،: «للذي يَستغل هذه الحوادث الإرهابية للشماتة.. ونسى أنَّ القاتل أجنبي دخيل والضحية ليبي أصيل!.. رحم الله زملائي الشهداء من وزارة الخارجية وأفراد الأمن، عجل الله بالشفاء للمصابين»، قائلاً: «لن يرهبنا إرهابهم.. وبناء الدولة هو هدفنا لقتالهم».

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • تم تنظيف المكان وستتم الصيانة والطلاء في خلال اليومين القادمين وتركيب كاميرات امنيةة , وتم إحتواء الموضوع بجهود أمنية , وسيتم بعون الله التحقيق بصورة بعيدة عن الشوشرة والبليبلة , التي من شأنها عرقلة سير العمل , وعلى الخارجية التعامل بحكمة وعدم التهور , وأعتقد إعتقاد شخصي , بأن البطئ وتقاعس عمل الحكومة وعدم تقديمهم خدمات ملموسة وعرضها على المواطنين والأسر الليبية سواء إعلامياً أو مادياً على الأرض لسكان المنطقة , أدى إلى تجاوزات وردود أفعال متهورة وسببت وفاة بعض الليبيين , وياريت ترجعوا إلى الله وتصلوا في المساجد , ويتم حل المشاكل بصورة أفضل ودون تأجيل , على قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن , ونتمنى أن يكون العمل عمل ميداني وزيارة المشاريع لتطوير الطرقات ونظافة العاصمة . وعدم بث الرعب والهلع في نفوس العامة , ولاتنسوا أنه يوجد عائلات ليبية إشتاقوا أن يشموا نسمة هواء عليلة داخل الحدائق العامة وبين الزهور ويشعروا بالأمن بين أفراد مجتمعهم في بلادهم وعاصمتهم طرابلس ليبيا .

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