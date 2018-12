مُستشار «السراج» مُعلقًا على الحادث: «لن يرهبنا إرهابهم.. وبناء الدولة هدفنا الرئيسي»

المتوسط:

قال طاهر السُني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، إنَّ الاٍرهاب ضرب أكبر الدول، وفي دولة ليبيا لم يميز بين الشرق أو الغرب أو الجنوب.

وتَعجّبَ «السني»،: «للذي يَستغل هذه الحوادث الإرهابية للشماتة.. ونسى أنَّ القاتل أجنبي دخيل والضحية ليبي أصيل!.. رحم الله زملائي الشهداء من وزارة الخارجية وأفراد الأمن، عجل الله بالشفاء للمصابين»، قائلاً: «لن يرهبنا إرهابهم.. وبناء الدولة هو هدفنا لقتالهم».

