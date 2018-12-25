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قوة الردع تنعي المزوغي والشائبي وتتوعد القتلة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أدنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الهجوم الإرهابي الذي أستهدف صباح يوم الثلاثاء مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس وأسفر وفقاً لأخر الاحصائيات عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين ولم تتبنه أية جهة حتى الآن.

وقالت القوة في بيان صادر عنها ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “نعزي أنفسنا وأهالي الضحايا الذين قضوا في هذا الهجوم الغادر ومن ضمنهم عبد الرحمن فرج المزوغي وإبراهيم الشائبي، نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء ويشفى الجرحى”.

وأضافت القوة في بينها “نجدد العهد على المُضي قُدماً دون تهاون في محاربة الارهاب وتتبعه وملاحقة خلاياه والقضاء عليهم وتقديمهم للعدالة”.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لاردع لا كارة المشير فقط ياخائني السلفية
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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