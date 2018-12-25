قوة الردع تنعي المزوغي والشائبي وتتوعد القتلة

أدنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الهجوم الإرهابي الذي أستهدف صباح يوم الثلاثاء مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس وأسفر وفقاً لأخر الاحصائيات عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين ولم تتبنه أية جهة حتى الآن.

وقالت القوة في بيان صادر عنها ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “نعزي أنفسنا وأهالي الضحايا الذين قضوا في هذا الهجوم الغادر ومن ضمنهم عبد الرحمن فرج المزوغي وإبراهيم الشائبي، نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء ويشفى الجرحى”.

وأضافت القوة في بينها “نجدد العهد على المُضي قُدماً دون تهاون في محاربة الارهاب وتتبعه وملاحقة خلاياه والقضاء عليهم وتقديمهم للعدالة”.