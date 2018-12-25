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انخفاض كبير للدولار في السوق الموازية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سجل الدينار الليبي ارتفاعًا كبيرًا مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية الثلاثاء.

وانخفض الدولار إلى 4.37 دينار اليوم، مقارنة بـ 4.49 دينار أمس، بفارق 12 دينار حسب متعاملين ووسطاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو والجنيه الإسترليني فقد تراجعا بفارق 26 و27 قرشًا على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية 4.84 دينار، مقابل 5.10 دينار أمس، في حين بلغ الإسترليني 5.26 دينار مقابل 5.53 دينار.

وانخفضت الليرة التركية إلى 0.81 دينار اليوم مقابل 0.85 دينار أمس، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.38 دينار، مقابل 1.46 دينار أمس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اي سوق موازية تتحدون عنها؟؟ اذا كانت تقصدون السوق السوداء , والتي سودت ايامنا فهي غير شرعية وممنوعة دوليا لكونها غير مرخصة ونسبة الزيادة عن السعر الرسمى وصل الى 700% والسوق الموازية في الدول الراقية هي السوق التي تبيع العملة بنسبة لا تتعدى 2% وبترخيص من الجهات المختصة

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