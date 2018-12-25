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” داعش الإرهابي ” يعلن مسؤوليته عن هجوم الخارجية ويتوعد بالمزيد ثأراً لهزيمته فى سرت

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان له بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مسؤوليته عن الهجوم الارهابي الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس  .

وقال التنظيم في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد عبر موقع ( site ) الذي ينشر بيانات التنظيم فى سوريا والعراق ومصر وليبيا وأوروبا ،  بأن إحدى مفارزه الإرهابية المكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشّاشة قد إقتحمت مقر وزارة الخارجية التى وصفها بـ”المرتدة”.

وزعم التنظيم الارهابي كعادته فى تضخيم عدد ضحايا هجماته بأن هجومه أسقط قتل 31 شخصاً بين قتلى وجرحى في صفوف قوات الامن وموظفي الوزارة الذين وصفهم بالمردتين ، مبيناً بأن مقاتليه تمكنوا من السيطرة على المبنى لعدة ساعات ومن ثم حرقه بالكامل.

وتوعد التنظيم بالثأر من كل من ساهم في الحرب ضد من وصفهم بالمجاهدين ( إرهابيي التنظيم) في مدينة سرت وما حولها ، معتبراً بأن المعركة هناك لازالت مستمرة ولم تنتهى إنما امتدت لتشمل كافة المدن التى قال بأنها ساهمت في الحرب على الشريعة ومن وصفهم بـ”الموحدين” حسب زعمه.

يتبع ..

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • داعش المشيري
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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