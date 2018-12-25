” داعش الإرهابي ” يعلن مسؤوليته عن هجوم الخارجية ويتوعد بالمزيد ثأراً لهزيمته فى سرت

ليبيا – أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان له بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مسؤوليته عن الهجوم الارهابي الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس .

وقال التنظيم في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد عبر موقع ( site ) الذي ينشر بيانات التنظيم فى سوريا والعراق ومصر وليبيا وأوروبا ، بأن إحدى مفارزه الإرهابية المكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشّاشة قد إقتحمت مقر وزارة الخارجية التى وصفها بـ”المرتدة”.

وزعم التنظيم الارهابي كعادته فى تضخيم عدد ضحايا هجماته بأن هجومه أسقط قتل 31 شخصاً بين قتلى وجرحى في صفوف قوات الامن وموظفي الوزارة الذين وصفهم بالمردتين ، مبيناً بأن مقاتليه تمكنوا من السيطرة على المبنى لعدة ساعات ومن ثم حرقه بالكامل.

وتوعد التنظيم بالثأر من كل من ساهم في الحرب ضد من وصفهم بالمجاهدين ( إرهابيي التنظيم) في مدينة سرت وما حولها ، معتبراً بأن المعركة هناك لازالت مستمرة ولم تنتهى إنما امتدت لتشمل كافة المدن التى قال بأنها ساهمت في الحرب على الشريعة ومن وصفهم بـ”الموحدين” حسب زعمه.

يتبع ..

المرصد – خاص

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