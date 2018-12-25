باشاغا: مخابرات أجنبية لها يد في الفوضى الأمنية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن استخبارات بعض الدول الأجنبية تتواصل بشكل مباشر مع مجموعات مسلحة في ليبيا بشأن الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح باشاغا أنهم طالبوا مخابرات كل الدول الأجنبية بإيقاف التواصل مع هذه المجموعات، وترك مؤسسات الدولة تعمل بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد تمثل أرضا خصبة لما يعرف بتنظيم الدولة وغيره من المنظمات الإرهابية.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية المفوض محمد سيالة إن وزارة الخارجية ستباشر مهامها اعتبارا من صباح الأربعاء بعد قيام المجلس الرئاسي بتخصيص مبنى جديد للوزارة عقب استهداف المبنى الأساسي صباح اليوم.

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