اخبار ليبيا الان

باشاغا: مخابرات أجنبية لها يد في الفوضى الأمنية

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن استخبارات بعض الدول الأجنبية تتواصل بشكل مباشر مع مجموعات مسلحة في ليبيا بشأن الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح باشاغا أنهم طالبوا مخابرات كل الدول الأجنبية بإيقاف التواصل مع هذه المجموعات، وترك مؤسسات الدولة تعمل بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد تمثل أرضا خصبة لما يعرف بتنظيم الدولة وغيره من المنظمات الإرهابية.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية المفوض محمد سيالة إن وزارة الخارجية ستباشر مهامها اعتبارا من صباح الأربعاء بعد قيام المجلس الرئاسي بتخصيص مبنى جديد للوزارة عقب استهداف المبنى الأساسي صباح اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • 26 ديسمبر، 2018 الساعة 2:31 ص
    تم تنظيف المكان وستتم الصيانة والطلاء في خلال اليومين القادمين وتركيب كاميرات امنيةة , وتم إحتواء الموضوع بجهود أمنية , وسيتم بعون الله التحقيق بصورة بعيدة عن الشوشرة والبليبلة , التي من شأنها عرقلة سير العمل , وعلى الخارجية التعامل بحكمة وعدم التهور , وأعتقد إعتقاد شخصي , بأن البطئ وتقاعس عمل الحكومة وعدم تقديمهم خدمات ملموسة وعرضها على المواطنين والأسر الليبية سواء إعلامياً أو مادياً على الأرض لسكان المنطقة , أدى إلى تجاوزات وردود أفعال متهورة وسببت وفاة بعض الليبيين , وياريت ترجعوا إلى الله وتصلوا في المساجد , ويتم حل المشاكل بصورة أفضل ودون تأجيل , على قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن , ونتمنى أن يكون العمل عمل ميداني وزيارة المشاريع لتطوير الطرقات ونظافة العاصمة . وعدم بث الرعب والهلع في نفوس العامة , ولاتنسوا أنه يوجد عائلات ليبية إشتاقوا أن يشموا نسمة هواء عليلة داخل الحدائق العامة وبين الزهور ويشعروا بالأمن بين أفراد مجتمعهم في بلادهم وعاصمتهم طرابلس ليبيا

    رد