الدرسي: الانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب في ليبيا

أدان عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

قال الدرسي، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن “الإرهاب لا يفرق بين الشرق والغرب فالكل في نظرهم كفار ومرتدين والانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب في ليبيا وهو البيئة المناسبة لتكاثر الخلايا الإرهابية”.

وأضاف النائب أن “الحقيقة الدامغة والتي لطالما حرص إعلام الوفاق والتيار الإسلامي إخفائها، هي أن طرابلس والمنطقة الغربية تعج بالخلايا الإرهابية النشطة والتي تثبت وجودها كل مرة وهو ما يفسر استهداف مواقع سابقة كمفوضية الانتخابات وغيرها واليوم مقر وزارة الخارجية بطرابلس”.

وأشار الدرسي إلى أنه “في وقت سابق تحالفت بعض القوى مع جماعات إرهابية ودعمتها بالسلاح ووفرت لها الغطاء السياسي ووفرت لها منطلقا وأعني بذلك دعم الجماعات الإرهابية في بنغازي كشورى ثوار بنغازي وغيرها وها هي هذه الجماعات المتطرفة بعد طردها من شرق البلاد تنقلب على داعميها وتفتح النار عليها”.

وتابع النائب الليبي: “لا زلت عند رأيي، والذي تثبت الأيام صحته، وهو أن الانتخابات في ظل هذه الظروف كإعطاء الأسبرين لمريض السرطان. الأزمة ليست في الأشخاص ولكن الأزمة أزمة ثوابت ورؤى سياسية وجهوية. وتغيير الأشخاص لن يغير في المعادلة شيئا بل هو هروب”.

وأضاف: “أمام ليبيا خيارين لا ثالث لهما أما أن يكون هناك اتفاق سياسي يرضي كل الأطراف ويتم من خلاله تقاسم السلطة وإلا فإن البلاد ذاهبة نحو التقسيم لا محالة”.

المصدر: سبوتنيك

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