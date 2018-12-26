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الدرسي: الانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أدان عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

قال الدرسي، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن “الإرهاب لا يفرق بين الشرق والغرب فالكل في نظرهم كفار ومرتدين والانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب في ليبيا وهو البيئة المناسبة لتكاثر الخلايا الإرهابية”.

وأضاف النائب أن “الحقيقة الدامغة والتي لطالما حرص إعلام الوفاق والتيار الإسلامي إخفائها، هي أن طرابلس والمنطقة الغربية تعج بالخلايا الإرهابية النشطة والتي تثبت وجودها كل مرة وهو ما يفسر استهداف مواقع سابقة كمفوضية الانتخابات وغيرها واليوم مقر وزارة الخارجية بطرابلس”.

وأشار الدرسي إلى أنه “في وقت سابق تحالفت بعض القوى مع جماعات إرهابية ودعمتها بالسلاح ووفرت لها الغطاء السياسي ووفرت لها منطلقا وأعني بذلك دعم الجماعات الإرهابية في بنغازي كشورى ثوار بنغازي وغيرها وها هي هذه الجماعات المتطرفة بعد طردها من شرق البلاد تنقلب على داعميها وتفتح النار عليها”.

وتابع النائب الليبي: “لا زلت عند رأيي، والذي تثبت الأيام صحته، وهو أن الانتخابات في ظل هذه الظروف كإعطاء الأسبرين لمريض السرطان. الأزمة ليست في الأشخاص ولكن الأزمة أزمة ثوابت ورؤى سياسية وجهوية. وتغيير الأشخاص لن يغير في المعادلة شيئا بل هو هروب”.

وأضاف: “أمام ليبيا خيارين لا ثالث لهما أما أن يكون هناك اتفاق سياسي يرضي كل الأطراف ويتم من خلاله تقاسم السلطة وإلا فإن البلاد ذاهبة نحو التقسيم لا محالة”.

المصدر: سبوتنيك

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • بلا كلام فاضي

    نريد المشير لوله حصانتك في مجلس النواب لاستهدافناك يامجرم
    فكنت تحارب فينا يا ابراهيم الدرسي ايام ولي امرنا معمر الشهيد
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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