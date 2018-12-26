الليبيون يردون على تهديدات داعش بالمزيد من العزم

أخبار ليبيا24

إن وقع الهزائم المتتالية التي انهالت على رؤوس الدواعش في ليبيا جاء قاسيا بل محطما للتنظيم الإرهابي المحتضر, وكانت سلسلة الضربات كارثية عليهم, إذ أحبطت جميع مخططاتهم الدموية ومسحت طموحاتهم الاستبدادية.

فلا شك أن فشلهم جاء مع ذل وخيم, وتدميرهم كان مصحوبا بسخرية على من ظن نفسه خليفة المسلمين وأميرا على الدولة الإسلامية المزعومة.

ومع هذه المستجدات والانتصارات العظيمة على أيدي القوات الوطنية, وجد قادة داعش المختبئين أنفسهم في وضع حرج وأمام حائط مسدود, فهم الذين يخططون ويصدرون الأوامر ليجدوا أنفسهم بتراجع مهين وسريع وثابت إلى الوراء بوجه عزيمة القوات الأمنية ومساندة الشعب الليبي الأبي.

فإن كان تنظيم داعش الهمجي عنيد بإصراره على نشر الفوضى والخراب والدمار, فالقوات الوطنية صلبة في خطواتها الجبارة وكالصخر لا تميل ولا تلتوي لأنها محصنة بحقها الشرعي بأرضها ومؤيدة من الشعب الذي لا يهاب جبناء داعش.

وردا على منشورات وتهديدات لتنظيم داعش, أصدرت مديرية أمن الرجبان في جنوبي غرب طرابلس أن “تهديدات ما يعرف بتنظيم الدولة لن تحبط عزيمتنا ولن توقفنا عن العمل الذي ندعو الله أن يكون خالصا له ثم الوطن فأرواحنا ليست أغلى من أرواح الرجال الذين قضوا من أجل الوطن”.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا لمنشورات داعش وزعت على مقهى الراقوبة بالرجبان، هددت بشنِّ عمليات تفجير وتخريب لعدد من مؤسسات الدولة في مدينتي الرجبان والزنتان، من بينها مطار الزنتان، ومقار مديريات الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، والمعسكرات التابعة للجيش الليبي.

كما تضمنت هذه المنشورات عبارات تكفير للضباط والمسؤولين، وتهديدات باغتيال مديري الأمن والضباط القياديين سواء من الجيش أو الشرطة.

وردت المديرية على هذه التهديدات بـأن « تلــك المنشورات لا يمكن أن تزعزع إيماننا بالله”، مطالبة الشعب بالوقوف صفا واحدا مع رجال الشرطة, حفاظا على الاستقرار والأمن.

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