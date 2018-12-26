تصريحات إعلامية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير

تعليقات
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الله عليك يا اخ الصديق عبد الكبير ، الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل القومي ليس بحل وخاصة في ليبيا يعني فاقد الشىء با يعطيه ، وعلى هذا المنوال مارغيرنا شىء في الخطة الاقتصادية للبلاد ، الي نبي نقوله … ان الاقتصاد في ليبيا يحتاج لدعم من الناحية العامة ولأسباب مستقبلية يجب ان يكون هناك خطة مدروسة لتطوير القطاع العام وهذا مش عيب وإلا حرام ، ألن وجد في ليبيا مصانع وشركات عامة وهي من املاك الدولة وفيها ادارات تحتاج لموظفين ليبيين ذو كفاأت عالية وخريجين للتوظيف وبمعاشاات زهيدة ومرضية للمواطن مع توفير المواصلات والعلوات المهنية ، الان لو فكرنا قليلا لوجدنا انه يوجد مدارس وجامعات ومعاهد مليئة بالطلبة والطالبات الليبيين يعني حوالي ٧٥% من هؤلاء سيتخرجون وسيبحثون عن اعمال ولن تذهب سنين التعليم جفاأ …!!
فلهذا بتحسين القطاع العام كالمستشفيات والمصانع ونقابات المحاميين والمهندسين والمدارس ووضع ادارات سليمة ومؤمنة طويلة المدى وإدارة سليمة وتحافظ على الصيانات الدورية والجودة في الانتاج المحلي ، عندها تستطيع الدولة احتواء عدد الخريجين من الطلبة والطالبات وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وربما يكون ابنك او بنتك او احد أقاربك او جيرانك ، وهذه فرصة جيدة للعمل على هذا الموضوع وعدم تضييع المال العام في صفقات الاستيراد الذي جلب للبلاد الكثير من المشاكل الأمنية ،،، وفي نفس الوقت يعتبر داعم اقتصادي للقطاع المحلي والادارات المحلية و داعٍم للمواطن الليبي ويضمن حقوقه ويبعده عن الانخراط في جمعات ربما تكون متطرفة او ناقدة للحكومة وبهذا يمكن ادابة الجدار بين المواطن والحكومة ويصبح الاقتصاد في ماءمن من الاختلاسات وبيع وشراء الأسلحة او المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري ، يمكن دراسة كلامي هذا على الطاولة وستجد ان المصلحة العامة هي هدفي من كتابة هذه المراسلة وابراز هذا الاقتراح ، واللهم اجعلنا من عبادك الصادقين والنافعين للوطن والدين .
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