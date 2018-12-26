الصين تدين الهجوم الإرهابي على مقر الخارجية

أدانت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا “بشدة”، الهجوم الانتحاري والإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية.

وجددت السفارة، في خطاب وجهته لوزارة الخارجية الليبية، رفض الصين “القاطع” لجميع أشكال الإرهاب، ودعمها الثابت لجهود الجانب الليبي في مكافحته، مشددة على تمسكها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأعربت السفارة عن أملها في إيجاد حل سياسي برعاية الأمم المتحدة للأزمة الليبية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل تراب ليبيا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية تعرضت، الثلاثاء، لهجوم إرهابي نفذه تنظيم الدولة، وأسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 21 آخرين.

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