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الوطنية للنفط و سوناطراك الجزائرية تقرّان ميزانية القطعة المشتركة بحوض غدامس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-الجزائر

انعقدت لجنة الملاك المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية للنفط يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 ديسمبر 2018 في الجزائر العاصمة.

يأتي ذلك لمناقشة الأنشطة المشتركة، والميزانيات الختامية لعام 2018، إضافة إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2019 للقطعتين 65 و95/96 بحوض غدامس. , وناقش الطرفان كذلك تقريراً يقيّيم قدرة المكمن للقطعة 95/96 ، اضافة الى تسريح الحفارة الجزائريةTP215 بعد استكمال حفر البئر آ1-96-02- كما تطرقت اللجنة إلى سبل تطوير القطعة 65، بما في ذلك إمكانية ربطها بحقول الحمادة التابعة لشركة الخليج العربي.

هذا وحضر الاجتماع كل من الطيب سليمان ابوالميدة وخليفة يوسف عمرو عن جانب المؤسسة وناصيرة مراغني وناتاه اوبتال وجاويد بن شريف عن جانب سونطراك

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • هذا الموضوع يجب تحويله للهيئة المركزية العامة في مدينة سبها الجنوبية , ويعتبر تعدي من بعض السلطات الجزائرية على الحدود الجنوبية الغربية لليبيا , وبمعاونة مديرية حرس الحدود الجنوبية , تم بالمروحيات العسكرية الليبية لحماية البيئة الصحراوية ضبط دخول صيادين غير قانونيين في المنطقة ومعهم بنادق ورشاشات وسيارات دفع رباعي , والقبض على شخص قام بأدلاء بعض االشهادات بعد التحقيق , فعلى الهيئة العامة بمديرية أمن الجنوب اجراء إتصالات لتغطية المنطقة أمنياَ.

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