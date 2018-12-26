الوطنية للنفط و سوناطراك الجزائرية تقرّان ميزانية القطعة المشتركة بحوض غدامس

العنوان-الجزائر

انعقدت لجنة الملاك المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية للنفط يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 ديسمبر 2018 في الجزائر العاصمة.

يأتي ذلك لمناقشة الأنشطة المشتركة، والميزانيات الختامية لعام 2018، إضافة إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2019 للقطعتين 65 و95/96 بحوض غدامس. , وناقش الطرفان كذلك تقريراً يقيّيم قدرة المكمن للقطعة 95/96 ، اضافة الى تسريح الحفارة الجزائريةTP215 بعد استكمال حفر البئر آ1-96-02- كما تطرقت اللجنة إلى سبل تطوير القطعة 65، بما في ذلك إمكانية ربطها بحقول الحمادة التابعة لشركة الخليج العربي.

هذا وحضر الاجتماع كل من الطيب سليمان ابوالميدة وخليفة يوسف عمرو عن جانب المؤسسة وناصيرة مراغني وناتاه اوبتال وجاويد بن شريف عن جانب سونطراك

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