الدرسي: الإنقسام السياسي هو سبب تمدد الإرهاب في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن الإرهاب لا يفرق بين الشرق والغرب فالكل في نظرهم كفار ومرتدين والانقسام السياسي أكبر دافع لتمدد الإرهاب في ليبيا وهو البيئة المناسبة لتكاثر الخلايا الإرهابية.

الدرسي أشار في تصريح لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن الحقيقة الدامغة والتي لطالما حرص إعلام الوفاق والتيار الإسلامي إخفائها هي أن طرابلس والمنطقة الغربية تعج بالخلايا الإرهابية النشطة والتي تثبت وجودها كل مرة وهو ما يفسر استهداف مواقع سابقة كمفوضية الانتخابات وغيرها.

ولفت إلى أنه في وقت سابق تحالفت بعض القوى مع جماعات إرهابية ودعمتها بالسلاح ووفرت لها الغطاء السياسي ووفرت لها منطلقاً أي دعم الجماعات الإرهابية في بنغازي كشورى ثوار بنغازي وغيرها وها هي هذه الجماعات المتطرفة بعد طردها من شرق البلاد تنقلب على داعميها وتفتح النار عليها بحسب قوله.

وتابع قائلاً: “لا زلت عند رأيي والذي تثبت الأيام صحته وهو أن الانتخابات في ظل هذه الظروف كإعطاء الأسبرين لمريض السرطان الأزمة ليست في الأشخاص ولكن الأزمة أزمة ثوابت ورؤى سياسية وجهوية وتغيير الأشخاص لن يغير في المعادلة شيئا بل هو هروب، أمام ليبيا خيارين لا ثالث لهما أما أن يكون هناك اتفاق سياسي يرضي كل الأطراف ويتم من خلاله تقاسم السلطة وإلا فإن البلاد ذاهبة نحو التقسيم لا محالة”.