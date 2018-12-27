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قيادي في كتيبة ثوار طرابلس يحذر باشاآغا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

شنّ القيادي في كتيبة ثوار طرابلس والقنصل الليبي لدى تونس محمد شعبان المرداس  هجوماً لاذعاً على وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ، معتبراً بأن الاخير تحامل عليهم خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء بعد تفجير الخارجية والذي وصف فيه الجماعات المسلحة في العاصمة بالفوضوية  .

المرداس وهو مقرب من آمر الكتيبة هيثم التاجوري ، أضاف في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأن باشاآغا تحامل على الجماعات المسلحة دون التطرق لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المسؤول عن دخول الارهابيين الأفارقة من جنسيات معينة إلى ليبيا ، مبيناً بأن باشاآغا لم يتحدث بهذه اللهجة عن الارهاب في السدادة أو عن تفجير البوابات المتكرر في سرت وضواحي مصراتة وغيرها معتبراً ذلك إنتقائية منه  .

وقال ، مخاطباً باشاآغا :” بجميع المقايس الأمنية ماحققه أبناء طرابلس من رجال أمن وقوات دفاع بإخلاء مبنى الخارجية في زمن قياسي ومحاصرة المهاجمين داخله والقضاء عليهم وما قدموه من شهداء ببطولة وإقدام لم تنوه عليه في مؤتمرك الصحفي الهزيل ولم تترحم حتى على شهيد الواجب عبد الرحمن المزوغي ( الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس ) .

وأكد القنصل الليبي في تونس على أن باشاآغا الذي وصفه بـ”وزير الصدفة” قد جاء في منصب وزير الداخلية بالصدفة نتيجة الحرب الاخيرة التي دارت في طرابلس مايين أغسطس وسبتمبر الماضيين بين كتائب المدينة واللواء السابع ولواء الصمود ، متهماً إياه بالوقوف وراء تلك الحرب ودعم اللواء السابع في الهجوم على طرابلس .

كما إتهم المرداس باشاآغا بتحصله على حقيبة الداخلية بدعم من جماعة الاخوان المسلمين بعد هجوم داعش على المؤسسة الوطنية للنفط ، وقال : ” هذا لا يعطيك الحق بالتبجح على شباب وسكان طرابلس بالكلمات المتهالكة كشكلك غير المريح “.

وحذر المرداس باشاآغا بأنه قبل أن يرد عليه أن يعلم بأنه يعلم عليه الكثير بما في ذلك ما إعتبره صفقة جاءت به للوزارة ، مجدداً إتهامه لوزير داخلية الوفاق بالتورط في الحرب على طرابلس ودعم آمر لواء الصمود صلاح بادي  .

وإختتم القنصل الليبي في تونس والقيادي في كتيبة ثوار طرابلس تدوينته موجهاً رسائل إلى باشاآغا ، قائلاً :” إلزم حدودك وإحترم طرابلس وأهلها ولا تنسى يا باشاآغا بأنك أنت من كنت تقول خلال الحرب في سرت بأنه لا يوجد إرهاب أنت وخليفة الغويل وابراهيم بن غشير.. فكيف بمدافع على الدواعش بالامس سيحاربهم اليوم ؟ .. فعلاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • كتيبة ثوار ولا اهبال زايدي حتى محمد شعبان يريد المشير
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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