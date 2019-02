المتوسط -جرجس فكري :

هاجم القيادي في كتيبة ثوار طرابلس والقنصل الليبي لدى تونس محمد شعبان المرداس وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاآغا .

وقال المرداس المقرب من هيثم التاجوري آمر كتيبة ثوار طرابلس، خلال تدوينة له عبر موقع فيسبوك ، ” أن باشاغا تحامل على الجماعات المسلحة دون التطرق لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المسئول عن دخول الإرهابيين الأفارقة من جنسيات معينة إلى ليبيا “.

وأضاف المرداس ، ” أن باشاآغا لم يتحدث بهذه اللهجة عن الإرهاب في السدادة أو عن تفجير البوابات المتكرر في سرت وضواحي مصراتة “.

وأكمل المرداس، ” بجميع المقاييس الأمنية ما حققه أبناء طرابلس من رجال أمن وقوات دفاع بإخلاء مبنى الخارجية في زمن قياسي ومحاصرة المهاجمين داخله والقضاء عليهم وما قدموه من شهداء ببطولة وإقدام لم تنوه عليه في مؤتمرك الصحفي الهزيل ولم تترحم حتى على شهيد الواجب عبد الرحمن المزوغي ( الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس )”.

وأضاف المرادس، ” أن باشاآغا”وزير الصدفة” قد جاء في منصب وزير الداخلية بالصدفة نتيجة الحرب الأخيرة التي دارت في طرابلس ، بعد وقوفه وراء تلك الحرب ودعم اللواء السابع في الهجوم على طرابلس” .

وحذر المرداس باشاآغا ، ” أنه يعلم بأنه يعلم عنه الكثير بما في ذلك الصفقة التي جاءت به للوزارة ، وأنه متورط في الحرب على طرابلس ودعم آمر لواء الصمود صلاح بادي”.

وأكمل المرادس، ” يا باشاغا ألزم حدودك وأحترم طرابلس وأهلها ولا تنسى يا باشاآغا بأنك أنت من كنت تقول خلال الحرب في سرت بأنه لا يوجد إرهاب أنت وخليفة الغويل وابراهيم بن غشير.. فكيف بمدافع على الدواعش بالامس سيحاربهم اليوم ؟ .. فعلاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.

The post قيادي في كتيبة ثوار طرابلس لـ ” باشاغا” : أنت وزير بالصدفة وهذه فضائحك وجرائمك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية